Google pretende eliminar las URL en la web por el bien de todos

Chrome, el navegador web del gigante de la tecnología estadounidense Google, ha implementado desde su inicio varias mejoras, algunas más innovadoras que otras.

Hace solo algunos unos meses, Google sintió que las direcciones web tradicionales o las URL deberían desaparecer por el bien de Internet y tal parece que la compañía estadounidense ya ha hecho su primera en la realización de este proyecto.

En una discusión el martes pasado en la Conferencia de Seguridad de Enigma Bay Area, la ejecutiva de seguridad de Chrome, Emily Stark, dio a conocer algunas noticias sobre los avances ya realizados por parte de los desarrolladores de Google para repensar el concepto de las “URL” en la web.

Stark explica que no es la intención de Google eliminar las URL, sino más bien hacerlas más sólidas.

Básicamente, Google tiene en mente diseñar direcciones URL que transmitan claramente la identidad del sitio para evitar que los usuarios caigan en las trampas de personas malintencionadas.

Los investigadores no están abogando por un cambio en la infraestructura de la web, si no que quieren volver a trabajar en la forma en que los navegadores transmiten el sitio web que estás viendo, para que no tengas que lidiar con URL cada vez más largas e ininteligibles, y el fraude que ha surgido a su alrededor.

Google ya trabaja en pruebas internas

Stark informa que el equipo de Chrome ya está trabajando en dos proyectos para aclarar a los usuarios la identidad de los sitios que visitan.

El primer proyecto es una herramienta de código abierto llamada TrickURI , que ayuda a los desarrolladores a verificar que su software muestre las URL con precisión y coherencia.

El segundo proyecto es el establecimiento de un sistema de alertas que avisará a los usuarios cuando la URL parezca sospechosa.

Emily Stark dice que, por el momento, el segundo proyecto aún se está probando internamente, porque el actual desafío al que se enfrenta la gente de Google radica en poder desarrollar métodos para diferenciar automáticamente los sitios maliciosos de los sitios legítimos.

“Todo el espacio es realmente desafiante porque las URL funcionan realmente bien para ciertas personas y casos de uso en este momento, y mucha gente las ama” “Estamos entusiasmados con el progreso que hemos logrado con nuestra nueva herramienta TrickURI de visualización de URL de código abierto y nuestras nuevas advertencias exploratorias sobre URL confiables”. dice Stark.

Por una navegación más segura y sana

Hasta ahora, la navegación segura que ofrece Chrome es la primera línea de defensa contra el phishing y otras estafas en línea para sus usuarios.

Pero Emily Stark y su equipo de investigadores están pensando en cómo agregar a esta navegación segura, complementos que se centran específicamente en marcar URL fragmentadas.

Esto mostrará a los usuarios los elementos URL relevantes para su seguridad en línea y la toma de decisiones, mientras filtran de una u otra forma todos los componentes adicionales que hacen que las URL sean difíciles de leer.

Anteriormente el equipo de Chrome ya ha resueltos diversos de los problemas de seguridad en Internet y uno de ellos es que había utilizado el peso de Google para impulsar la adopción universal del cifrado web HTTPS.

Ahora pretender que el mismo enfoque podría usarse para este nuevo proyecto que tienen con las URL, pero algunos temen que el proceso de mostrar la identidad del sitio web solo sea bueno para Chrome y no realmente para el resto de la web.

Sin embargo, Emily Stark dice que están satisfechos con el progreso que se ha realizado hasta el momento y está claro que Google no se detendrá allí pues ven que esto sera algo sumamente positivo.

“De lo que realmente estamos hablando es de cambiar la forma en que se presenta la identidad del sitio”, dijo Star

Solo queda la pregunta de si todas las mejoras de Google serán beneficiosas para toda la comunidad web y si realmente garantizarán la seguridad en la web.