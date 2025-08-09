Google ha comunicado el cierre del programa de Steam en Chromebook, poniendo fecha al final de la beta y avisando directamente desde un mensaje emergente a quienes intentan instalar el cliente desde el lanzador de ChromeOS.

La iniciativa nació para acercar juegos de PC a ChromeOS de forma nativa, complementando las apps de Android y el juego en la nube; pese a ese empujón inicial, el proyecto no logró madurar hasta una versión estable.

Qué ha comunicado Google exactamente

El aviso señala que la beta concluirá el 1 de enero de 2026; a partir de esa fecha, los títulos instalados a través del programa dejarán de poder ejecutarse en los dispositivos compatibles.

La notificación agradece la participación y las pruebas realizadas por la comunidad, indicando que los aprendizajes guiarán el futuro del juego en los Chromebook, sin concretar una alternativa nativa para juegos de PC.

Cronología y alcance del programa

Steam en Chromebook debutó en marzo de 2022 en fase alfa y pasó a beta en noviembre del mismo año, con un ajuste a la baja de los requisitos de hardware respecto a su estreno.

La compatibilidad se apoyó en el entorno Linux (Crostini) y tecnologías como Proton, permitiendo ejecutar títulos de la versión para Linux de Steam en una selección limitada de modelos.

Google mantuvo un listado oficial de juegos verificados que llegó a 99 propuestas, un catálogo útil pero acotado, lejos del volumen disponible en Windows.

En paralelo, en 2022 se anunciaron los primeros Chromebooks orientados al gaming, como parte de un impulso más amplio para posicionar ChromeOS en el ocio electrónico.

Requisitos y compatibilidad técnica

Los mínimos recomendados para la beta apuntaban a procesadores Intel Core i3 o AMD Ryzen 3 con 8 GB de RAM, mientras que para un rendimiento más solvente se sugerían Core i5 o Ryzen 5 con 16 GB.

CPU: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 (recomendado i5 / Ryzen 5).

Memoria: 8 GB (se recomienda 16 GB).

Base técnica: entorno Linux (Crostini) y compatibilidad mediante Proton.

Catálogo verificado: 99 juegos en la lista oficial de Google.

La dependencia del subsistema Linux y las capas de compatibilidad limitaron el rendimiento y el número de títulos funcionales, uno de los motivos por los que el programa nunca abandonó la fase beta.

Qué ocurrirá para los usuarios

Quienes acceden hoy al instalador desde el lanzador de ChromeOS ya ven un mensaje de fin de soporte, y se informa de que los juegos instalados dejarán de estar disponibles cuando llegue la fecha marcada.

No hay confirmada una vía oficial para mantener juegos de Steam de forma local en ChromeOS tras el cierre, por lo que la experiencia nativa de PC quedará interrumpida.

Alternativas para seguir jugando en ChromeOS

Google refuerza dos caminos: las aplicaciones de Android y el juego en la nube, ambos plenamente compatibles con los portátiles Chromebook.

Servicios como Nvidia GeForce Now o Xbox Cloud Gaming permiten ejecutar títulos exigentes vía streaming, sin requisitos de hardware potentes en el equipo local.

La evolución técnica de ChromeOS avanza hacia una mayor convergencia con Android, lo que abre la puerta a más juegos adaptados al teclado, ratón y mandos desde Google Play Store.

De momento no se ha anunciado un reemplazo directo de Steam dentro del ecosistema de ChromeOS, aunque Google apunta a que el aprendizaje de la beta influirá en futuros pasos.

El cierre del piloto de Steam refleja un ajuste de estrategia en torno al juego en Chromebook, priorizando experiencias sostenibles y con mayor alcance inmediato. Queda el poso de un intento ambicioso por llevar experiencias de PC a equipos pensados para la web, con avances parciales y límites técnicos que han pesado en la decisión final. La combinación de apps Android, servicios en la nube y mejoras de hardware seguirá marcando la oferta lúdica en un segmento donde la sencillez y la autonomía son claves del producto. Con una fecha clara de cierre y sin sustituto nativo a corto plazo, los usuarios tendrán que apoyarse en Play Store y en el streaming para mantener el juego vivo en sus Chromebooks.