Google Poly, la plataforma de objetos 3D cerrará en junio de 2021

El cementerio de Google se está expandiendo cada vez más y es que hace poco Google dio a conocer mediante un correo electrónico que planea cerrar su plataforma y bibliotecas de creación de objetos 3D, Poly, el próximo año, convirtiéndose en el último de los proyectos de realidad aumentada/realidad virtual de la compañía en abandonar.

La compañía aconseja a los usuarios que descarguen su biblioteca antes de abandonar completamente los servidores.

Para quienes desconocen de Poly, deben saber que esta aplicación tiene como objetivo crear objetos tridimensionales que se pueden utilizar para juegos de realidad virtual o de sonido utilizando tecnología 3D.

El cierre programado se llevará a cabo el 30 de junio de 2021. Esto les dará a los usuarios mucho tiempo para optimizar su trabajo y descargar todas las producciones en su computadora local.

En cuanto al motivo del porqué Google esta toman tal decisión no se ha dado a conocer, únicamente dijo que la medida es parte de un plan para mover recursos e invertir fuertemente en experiencias útiles de realidad aumentada como Google Lens, encontrar direcciones en su aplicación Google Map y navegación interactiva en la Búsqueda de Google.

Esta decisión seguirá repercutiendo en los usuarios que dependen principalmente de la plataforma, en particular para la creación de juegos para tecnología de realidad aumentada y realidad virtual.

Poly 3D de Google estaba destinado a los creadores de realidad virtual como una herramienta más simple para optimizar el contenido y el rendimiento de los juegos de realidad virtual. Esta herramienta es única en su tipo, ya que es una de las pocas herramientas disponibles en el mercado dedicadas a crear objetos «low-poly» con herramientas específicas de realidad aumentada de Google.

El sitio web de desarrollo 3D se creó para brindar ayuda y alivio a la tecnología de realidad aumentada y realidad virtual más buscada en la actualidad. La realidad aumentada y la realidad virtual son dos de los estándares preferidos en todo el mundo para el diseño, la presentación, las industrias y el panorama de los juegos de la actualidad.

Diseñado originalmente como una herramienta de creación 3D y una biblioteca optimizada para la realidad virtual, Poly permitía a los usuarios crear y ver objetos 3D de polígono bajo, que luego podían descargarse para usar en escenas y aplicaciones.

Poly era una parte importante del panorama inmersivo cuando se lanzó por primera vez, fomentando un legado creativo abierto para la creación y remezcla de contenido y escenas en 3D.

La plataforma de Google es gratuita e incluso los resultados cargados y creados por sus autores están disponibles para el público. La licencia Creative Commons de la plataforma permite esta posibilidad, siempre que el creador esté debidamente acreditado y reconocido.

Poly 3D es uno de los proyectos AR y VR existentes de Google que está ampliamente disponible para el público. La compañía ha cerrado muchas de estas herramientas en los últimos años y Poly está siguiendo la tendencia. La plataforma de Poly está más orientada a los juegos y la experiencia que Tilt Brush y Medium de Adobe, que es más artístico.

1/ If you just received this email, know that your 3D models are welcome on @Sketchfab! pic.twitter.com/ZhF1Pn2Xuv

— alban denoyel (@albn) December 2, 2020