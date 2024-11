Hace mucho tiempo, yo adquirí un portátil de esos de 10.1″ que usaba inicio dual con Windows 7 y Android. Tardé poco en eliminarlo todo y ponerle Ubuntu, pero le eché un primer vistazo a Android como sistema de escritorio. También he usado el sistema del androide en la Raspberry Pi, y nunca he terminado de entender por qué Google no ha llevado nunca Android al escritorio y sí un chromeOS que no pasa de un Linux muy limitado.

Pues bien. Según fuentes internas — vía Android Authority –, Google se va a cargar su chromeOS «para competir con el iPad de Apple». No tengo muy claro que esta información sea correcta, puesto que el iPad es una tablet y ya hay tablets con Android en el mercado, pero es lo que nos cuenta el medio especializado. Menos sentido tiene esto del iPad cuando vemos el vídeo de poco menos de un minuto en el que empieza explicando que Google está trabajando en un nuevo portátil de gama alta, actualmente con el nombre en clave de Snowy.

Google pasaría a tener sólo un sistema operativo: Android

Snowy sería un portátil de gama alta que recordaría a la serie MacBook, pero en vez de usar chromeOS usaría Android. Insisten en que el objetivo sería competir con el iPad, a lo que yo insisto que no tiene mucho sentido, pero yo no formo parte de la cúpula de Google.

El caso es que quieren que chromeOS pase a ser Android, o más bien una fusión de ambos sistemas operativos. Lo que sí está claro es que, según esta fuente sin confirmar, chromeOS dejará de existir tal y como lo conocemos.

Siempre según la supuesta fuente interna, todo esto vendría motivado por el hecho de que el iPad es el rey de las tablets, y nada de lo que ha hecho Google hasta ahora ha conseguido revertir esta situación. En EEUU se llega al punto de que muchos llaman «iPad» a cualquier tablet, tal y como en otros países llamamos «Kleenex» a los pañuelos de papel.

Por lo tanto, y a la espera de confirmación oficial y noticias relacionadas, Snowy podría ser o bien un portátil con un Android preparado para su uso en el escritorio o una tablet con un Android también vitaminado y con teclado, lo que desde mi punto de vista tendría más sentido si lo que se quiere es rivalizar con el iPad y no con los MacBook, tal y como afirman las fuentes.

Mi opinión

En mi opinión, si lanzan portátiles a buen precio, con Android y compatible con apps de Linux, Google puede tener algo. Si el precio no es competitivo, seguiré pensando que merece la pena comprar un portátil normal e instalarle Linux. Habrá que ver en qué acaba todo esto.