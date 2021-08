Hace poco menos de un mes, aquí en LXA nos hicimos eco de la llegada de Mozilla VPN. Aquella opción tenía un precio competitivo, pero los que pagan por un VPN tienden a elegir otras opciones. Hace poco también lanzaron la versión estable de Proton VPN con interfaz de usuario para Linux, y esto sólo deja clara una cosa: hay interés y mercado. Por si no hubiera pocas opciones, desde hace unas horas ya está disponible también Google One VPN, pero acceder a este servicio no será con el modo habitual.

Tal y como vemos en la captura, sacada de este enlace, la letra pequeña pone «VPN incluida en los planes de 2TB o más en algunos países». Por lo tanto, no podremos contratar el VPN independientemente; hay que contratar Google One, y no sólo eso, hay que tener contratados al menos 2TB de almacenamiento. Y una cosa más: ahora mismo, sólo podrán usar Google One VPN los usuarios de Android, y deberán activar el servicio desde la app de Google One.

Google One VPN llega, pero de momento sólo a Android

Google dice que ya está trabajando en una versión para iOS, la de macOS y la de Windows, pero aún no están disponibles. Los usuarios de Android que tengan contratados los 2TB de Google One sí podrán acceder a su VPN sin coste extra, pero hay que tener en cuenta que esos 2TB tienen un precio de 9,99€/mes o 99.9€/año.

Por lo tanto, podríamos decir que esta VPN es un «gratis», o por lo menos lo es para estos usuarios que necesitan mucho almacenamiento. Siempre se ha dicho que los VPN gratuitos no son los mejores ni los más seguros, y Google promete que su VPN irá siempre a la máxima velocidad que puedan ofrecer. Así que aquí ya hay que valorar otras cosas, como si se confía en Google y en lo que va a hacer con nuestros datos de navegación.