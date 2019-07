Google lanza el sitio web de Fuchsia OS para desarrolladores

Hasta hace poco, sabíamos muy poco sobre el sistema operativo Fuchsia de Google. Apareció por primera vez en GitHub en 2016 sin un anuncio oficial, rápidamente surgieron teorías sobre lo que podría ser.

Ahora hace algunos cuantos días se dio a conocer la noticia de que Google había lanzado el sitio web del proyecto con información sobre el sistema operativo Fuchsia que se está desarrollando desde hace ya vario tiempo dentro de la empresa.

El sitio contiene una selección de la documentación disponible y enlaces a los textos de origen de los componentes del sistema operativo, incluido el microkernel Zircon.

La documentación cubre el desarrollo de Fuchsia y las aplicaciones para el sistema operativo, crea el sistema a partir del código fuente, la descripción de los componentes principales y los marcos.

Y de la nada Google decide sacar a la luz Fuchsia

Después de vario tiempo de desarrollo interno en el proyecto Fuchsia, en donde este prácticamente era un secreto a voces, pues los desarrolladores de Google no mencionaban nada al respecto y prácticamente negaban la existencia de este, Google toma la decisión de publicar el proyecto.

Es importante recordar que en el marco del proyecto Fuchsia, se está desarrollando un sistema operativo universal que puede funcionar en cualquier tipo de dispositivo, desde estaciones de trabajo y teléfonos inteligentes hasta equipos integrados y de consumo. El desarrollo se lleva a cabo teniendo en cuenta la experiencia de crear la plataforma Android y teniendo en cuenta las deficiencias en el campo de la ampliación y la seguridad.

Sobre Fuchsia

Fuchsia ha desarrollado su propia interfaz gráfica de usuario de Armadillo escrita en Dart utilizando el marco de Flutter.

El proyecto también está desarrollando el marco de la interfaz de usuario Peridot, el administrador de paquetes de Fargo, la biblioteca libc estándar, el sistema de renderizado Escher, el controlador Magma Vulkan, el administrador compuesto escénico, MinFS, MemFS, ThinFS (FAT in Go language) y Blobfs, así como el administrador Secciones FVM.

Para garantizar la compatibilidad de Linux en fucsia fue propuesta la biblioteca Machina, que le permite ejecutar aplicaciones de Linux en una máquina virtual aislada especial formada mediante el uso de un núcleo de Zircón basada en hipervisor y las especificaciones Virtio, por analogía con la forma organizada el lanzamiento de Linux-aplicaciones en Chrome OS.

Por seguridad, se propone un sistema avanzado de aislamiento de sandbox, en el que los nuevos procesos no tienen acceso a los objetos del kernel, no pueden asignar memoria y no pueden ejecutar código y se usa un sistema de espacio de nombres que determina los permisos disponibles para acceder a los recursos.

Por otro lado con el nuevo sitio del proyecto, se ha dado a conocer que los desarrolladores de Fuchsia OS se encuentran trabajando en las tareas a resolver varios problemas, en donde dependiendo de ello Fuchsia ofrece dos núcleos, así como una serie de capas.

La capa de Garnet se implementa sobre Zircon y es responsable de los controladores de dispositivo

La capa Topaz proporciona una interfaz para crear módulos de extensión.

LK

LK proporciona un núcleo para sistemas con un tamaño de RAM limitado y un bajo rendimiento del procesador, que se utilizan comúnmente en soluciones integradas. El núcleo de LK se basa en el proyecto littlekernel y puede considerarse como una alternativa abierta a sistemas como FreeRTOS y ThreadX.

Zircon

Zircon es un microkernel con todas las funciones que se centra en aplicaciones en dispositivos bastante potentes, como teléfonos inteligentes y computadoras personales.

El núcleo de Zircon está diseñado como un complemento sobre LK con la implementación de conceptos adicionales.

Por ejemplo, Zircon tiene soporte para procesos, pero LK no, pero la implementación de procesos en Zircon involucra componentes LK para trabajar con memoria y subprocesos. Zircon también admite capacidades LK ausentes, como el nivel de usuario, el sistema de manejo de objetos y el modelo de seguridad basado en capacidades.

Si quieres conocer el sitio web del proyecto, puedes hacerlo dirigiéndote al siguiente enlace.