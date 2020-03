Google I/O, otro evento mas cancelado por el Coronavirus

El coronavirus (COVID-19), una vez más ha causado la cancelación de otro evento importante para las comunidades de desarrolladores y es que después del Mobile World Congress, la conferencia Facebook F8 y la Game Developper Conference. Ahora el nuevo evento que se ha visto en la necesidad de ser cancelado es la edición 2020 de la conferencia de desarrolladores de Google I/O.

Y es que el gigante de las búsquedas y creador de Android explica que también debe cumplir con las pautas de salud de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y la OMS para cualquier encuentro físico que pueda propagar la epidemia.

Ya que además los organizadores de todos estos eventos han decidido posponerlos y esperar a instrucciones por parte de la OMS para poder volver a organizarlos con luz verde.

Con ello Google promete encontrar una alternativa a esta reunión anual que debería reunir a casi 5,000 personas en el Anfiteatro Shoreline, en California:

“En las próximas semanas, exploraremos otras formas de desarrollar Google I/O para conectarnos mejor con nuestra comunidad de desarrolladores”, dijo la firma en un comunicado, probablemente aludiendo a una alternativa en línea. Todos los que hayan reservado un asiento para esta edición 2020 recibirán un reembolso hasta el 13 de marzo y automáticamente tendrán la posibilidad de obtener sus entradas para Google I/O 2021.

Y es que en esta reunión, que debería haber tenido lugar los días 12, 13 y 14 de mayo, se esperaban que se revelaran varias sorpresas al público.

De hecho, también es una oportunidad para que Google revele sus nuevas perspectivas, especialmente con respecto a sus productos y servicios y las próximas actualizaciones que se están preparando.

Esperamos, por ejemplo, el lanzamiento de la nueva gama de teléfonos inteligentes Google Pixel 4A y quizás también un XL. Los desarrolladores probablemente esperaban saber un poco más sobre Android 11, sobre Nearby Share en este caso.

Ciertamente nos preguntamos qué ofrecerá Google nuevamente en términos de inteligencia artificial. Del mismo modo, Google probablemente tendrá algo que decir sobre el futuro de Stadia, y necesariamente sobre Fuchsia.

Además de esto, Google también canceló su cumbre ‘Global News Initiative’, que se celebraría en abril en California. Microsoft, por otro lado, canceló su conferencia ‘IoT in Action’ en Melbourne, Australia, que se celebraría el 9 de marzo.

Además de estos, la conferencia de desarrolladores F8 de Facebook, la conferencia Cisco Live en Melbourne, el evento World Tour de la compañía estadounidense de software basada en la nube Salesforce’s Sydney Tour también se han cancelado. Mientras tanto, Oracle OpenWorld Asia ha sido pospuesto.

La cancelación de Google I/O 2020 puede ser un duro golpe para la empresa que también se vio obligada, hace solo unos días, a abandonar su evento Cloud Next ’20 que debería haber tenido lugar en abril en San Francisco Finalmente, Cloud Next ’20 tendrá lugar como parte de la 14ª edición de Digital First en octubre, en Bélgica.

El problema de salud se está convirtiendo en una de las principales preocupaciones de Google, pues la semana pasada, un empleado de Google dio positivo por coronavirus (Covid-19) en Zurich, Suiza. Mientras tanto, el gigante del comercio electrónico Amazon tenía un empleado en Seattle que también dio positivo por coronavirus.

“La salud y el bienestar de los clientes, socios, empleados de Google Cloud y toda la comunidad es nuestra principal prioridad”. Se recuerda que se han detenido nuevos casos de coronavirus fuera de China, con más de 10.000 casos identificados fuera de la ciudad de Wuhan. Casi todos los sectores de actividad se ven afectados, directa o indirectamente, por las directivas sanitarias que deben observarse en la lucha contra este virus.

Aunque Google I/O está a un par de meses de distancia, la compañía sintió la necesidad de no correr riesgos innecesarios ya que el brote de coronavirus todavía se está extendiendo.

Por lo tanto, ya han anunciado a los asistentes que la conferencia se cancelará y las entradas compradas se reembolsarán a fin de mes.

