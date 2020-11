Google esta desarrollando un nuevo formato de imagen WebP 2

Google ha publicado los trabajos relacionados con un nuevo formato de codificación de imágenes experimental llamado «WebP 2», el cual se está desarrollando como un reemplazo más eficiente del formato WebP.

Dado que el nuevo formato aún está en desarrollo y no se ha definido finalmente, por lo que aún no está listo para un uso generalizado (no se garantiza la compatibilidad con versiones anteriores en el codificador y descodificador, el código no se ha optimizado).

Sobre WebP 2

En WebP 2 describen nuevas funciones para su implementación, como HDR con representación de color de 10 bits, compresión más eficiente de la información de transparencia, soporte completo para la animación, decodificación incremental fácil (decodificación capa por capa con mayor detalle en cada etapa, lo que le permite generar miniaturas muy rápidamente para la vista previa), rápida implementación de software multiproceso, minimización de la degradación visual a bajas tasas de bits, modo de compresión sin pérdidas mejorado.

WebP 2 es el sucesor del formato de imagen WebP, actualmente en desarrollo. No está listo para uso general y el formato no está finalizado, por lo que los cambios en la biblioteca pueden romper la compatibilidad con imágenes codificadas con versiones anteriores. Este paquete contiene la biblioteca que se puede utilizar en otros programas para codificar o decodificar imágenes de Webp 2, así como herramientas de línea de comandos.

El propósito del nuevo formato es idéntico al del primer WebP: transmisión de imágenes a través de la red, optimización para resoluciones medias, uso en aplicaciones Web y móviles, con soporte para tareas comunes para estas tareas, como soporte para transparencia, animación y bocetos rápidos.

El códec experimental WebP 2 impulsa principalmente las características de WebP en términos de eficiencia de compresión. Las nuevas funciones (como la compatibilidad con 10b HDR) se mantienen al mínimo. Los ejes de experimentación son: Compresión con pérdida más eficiente (~ 30% mejor que WebP, lo más cerca posible de AVIF)

Mejor degradación visual a muy baja tasa de bits

Compresión sin pérdidas mejorada

Compresión de transparencia mejorada

Soporte de animación

Vistas previas ultraligeras

Decodificación incremental ligera

Pequeño contenedor superior, diseñado específicamente para la Compresión de imágenes

Arquitectura completa de 10 bits (HDR10)

Fuerte enfoque en la implementación de software, completamente multiproceso

Los casos de uso siguen siendo en su mayoría los mismos que WebP: transferencia por cable, web más rápida, aplicaciones más pequeñas, mejor experiencia de usuario … WebP 2 se ajusta principalmente al contenido típico disponible en la Web y aplicaciones móviles: dimensiones de rango medio, transparencia , animaciones cortas, miniaturas.

Los principales esfuerzos en el desarrollo del nuevo formato tienen como objetivo aumentar la eficiencia de la compresión.

El primer WebP logra una reducción del tamaño del archivo del 25% al ​​34% en comparación con los archivos JPEG de calidad similar, y en el modo de compresión sin pérdida, logra una reducción del 26% en el tamaño del archivo resultante en comparación con el nivel máximo de compresión de PNG. WebP 2 tiene como objetivo lograr una mejora de la eficiencia de la compresión sin pérdidas del 30% con respecto al primer WebP y llevar el códec AVIF de compresión con pérdidas al 20%.

El prototipo bajo prueba todavía está pobremente optimizado y está muy por detrás de la implementación pulida de libwebp en términos de velocidad de codificación y decodificación. Por ejemplo, en el modo de compresión con pérdida, WebP 2 realiza la compresión cinco veces más lento que el primer WebP.

En comparación con libavif, el nuevo formato WebP que está desarrollando Google realiza la codificación dos veces más rápido, pero se retrasa 3 veces en la velocidad de decodificación. Al mismo tiempo, para cuando se publique la versión final de la biblioteca libwebp2, se planea lograr la paridad en la velocidad de decodificación.

Finalmente, para quienes estén interesados en conocer mas al respecto sobre la nota, pueden consultar la publicación original en el siguiente enlace.

Y en cuanto a los que estén interesados en conocer el código del proyecto, así como el avance de este, pueden consultarlo dirigiéndose al siguiente enlace.