Google eliminó el soporte de RISC-V en Android y menciona que esto «no significan detener el soporte»

RISC-V es una arquitectura de conjunto de instrucciones (ISA) de código abierto basada en el concepto de conjunto de instrucciones reducido (RISC). Cuenta con variantes de 32, 64 y 128 bits, junto con sus especificaciones abiertas que ha despertado un gran interés en la construcción de dispositivos móviles.

Por su parte, Android es un OS adaptable a varias arquitecturas y dispositivos, esto debido a su naturaleza de «codigo abierto». Incluso en su momento Google expreso su «amor» por RISC-V durante la «RISC-V Summit 2022» celebrada en diciembre y mencionó sus intenciones de admitir oficialmente la arquitectura en Android.

A pesar de ello, tal parece que eso solo quedo en palabras, o al menos eso es lo que ha demostrado Google con los recientes parches que eliminan la compatibilidad con RISC-V del ACK (Android Common Kernel) el soporte para el kernel RISC-V, la compilación del kernel RISC-V y el emulador RISC-V. Esta decisión ha generado opiniones divididas, pero en su mayoría, son críticas las que le han llovido a Google.

Tal y como explica Android Authority: ACK es la base del kernel de todos los productos Android y también proporciona una base de kernel unificada para AOSP. En pocas palabras, ACK es una bifurcación del kernel de Linux upstream de Google, pero con adiciones específicas de Android agregadas que aún no se han fusionado con la línea principal o el kernel de soporte a largo plazo (LTS).

Hay varias ramas de ACK, incluida android-mainline, que es la rama de desarrollo principal que se bifurca en ramas del kernel «GKI» (Imagen general del kernel), un proyecto lanzado por Google para resolver el problema de la fragmentación del kernel unificando.

El kernel GKI proporciona una interfaz de módulo de kernel (KMI) estable para los módulos del kernel, de modo que el módulo y el kernel se puedan actualizar de forma independiente. Cada dispositivo Android certificado se enviará con un kernel basado en una de estas ramas de GKI, ya que Google actualmente no certifica dispositivos Android construidos con el kernel principal de Linux.

Con ello, básicamente la próxima versión de Android que utilice la última versión de GKI no será compatible con dispositivos que tengan chips RISC-V. Como resultado, las empresas que deseen crear una versión de Android para dispositivos RISC-V deberán desarrollar y mantener su propia versión del kernel de Linux utilizando los parches ACK RISC-V.

Sin embargo, este parche fusionado no es permanente, ya que Google no ha eliminado para siempre la compatibilidad con RISC-V, y es que Google no se ha quedado callado y ha mencionado que su compromiso con RISC-V es real y a pesar de la controversia generada por los recientes parches, Google ha asegurado que sigue apoyando la arquitectura RISC-V en Android.

La empresa señala que, debido a la velocidad de las iteraciones, se han realizado ajustes en la imagen genérica del kernel de Android (GKI), por lo que el movimiento realizado no significa un abandono de sus esfuerzos en la adopción de RISC-V.

Para garantizar la compatibilidad de Android con RISC-V, Google trabaja en colaboración con la comunidad y el proyecto RISE (RISC-V Software Ecosystem), esto con la finalidad de acelerar la disponibilidad de software para procesadores RISC-V de alto rendimiento y bajo consumo y no solo para Android, sino también para Linux y otros sistemas operativos en diversas áreas de aplicación, como la informática de alto rendimiento.

Finalmente, cabe mencionar que Google no ha proporcionado detalles sobre el motivo detrás de la implementación de los parches, pero sí confirma que la compatibilidad con RISC-V en Android no ha sido eliminada por completo, además de que se especula que la medida fue incitada por las políticas gubernamentales destinadas a frenar el crecimiento de la fabricación de chips en China y que Estados Unidos busca frenar que China utilice la arquitectura RISC-V.

Aunque esto no está del todo claro, de momento con la decisión de Google y su compromiso de no abandonar la compatibilidad puede significar que tendremos que esperar más de lo esperado antes de ver dispositivos comerciales Android funcionando con chips RISC-V.

Fuente: https://www.androidauthority.com