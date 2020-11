Una de las opciones que nos ofrece prácticamente cualquier sistema operativo, sea Windows, macOS, Linux u otros, al añadir una cuenta de servicios es Google. Y, por lo general, puede venir bien, porque ahí tenemos (o tenéis) nuestros correos, contactos, recordatorios o eventos de calendarios. Pero la compañía del famoso buscador es un gigante tecnológico y, como tal, compra mucho pequeños proyectos, lanza nuevas funciones o ideas y, en ocasiones, les pone fin. Lo último que ha matado es Google Fotos, o por lo menos tal y como lo conocíamos.

Desde que se lanzara hace unos 5 años, el servicio prometía que podríamos subir allí todas nuestras fotos, gratuitamente y sin límite. De hecho, si accedemos a la web aún podemos ver la imagen de cabecera de este artículo sin editar. Puede que eso sea verdad ahora mismo, pero dejará de serlo en un futuro cercano.

Lo nuevo que subamos a Google Fotos robará espacio de nuestra nube

Tal y como anunciaron ayer, a partir del próximo verano, o más concretamente en junio de 2021, todo lo que subamos a Google Fotos consumirá espacio de nuestra nube de Google, entre lo que tenemos Drive, Gmail y otros servicios, como los documentos. Si queremos las mismas condiciones de antes, tenemos que suscribirnos a Google One o tener un Pixel.

Con la mala noticia ya dada, hay que mencionar algo que hará que para algunos el trago será más dulce: cuando el cambio sea oficial, sólo lo nuevo que subamos restará espacio de los 15GB de la nube. Por lo tanto, si ahora mismo tenemos, por ejemplo, 10GB en fotos y vídeos, nuestra nube podrá tener un máximo de 25GB, 15 de la nube y 10 de las fotos que teníamos alojada en Google Fotos. Pero lo que sea que subamos llegado el momento, ya no tendrá reservado ese espacio gratuito e ilimitado.

Por mi parte, me alegro de no ser usuario de Google Fotos. No me gustan mucho algunos cambios, y tener que buscar un servicio similar, tras 5 años de costumbre, sería un problema.