Google confirma los títulos que estarán disponibles en lanzamiento de Google Stadia

Continuando con el seguimiento de Google Stadia, la cual fue anunciada en la edición de 2019 de la Game Developers Conference (GDC) esta es una plataforma de videojuegos diseñada por Google para jugar videojuegos AAA en todo tipo de dispositivos, incluidos PC, Chromebooks, teléfonos inteligentes, teléfonos inteligentes tabletas y televisores (a través de ChromeCast).

Será posible cambiar muy fácilmente de un dispositivo a otro. La idea de Google es permitir jugar a través de Stadia en las plataformas que ya tenemos, con los accesorios que ya tenemos. La compañía también pensó en multiplataforma, probablemente para no crear otra rivalidad entre las consolas.

Ya fueron confirmados los títulos para Stadia

Hace algunas unas horas, Google anuncio que el lanzamiento de Stadia Connect llegara con una gran cantidad de titulos. La lista incluye algunos de los favoritos más antiguos de los últimos años, incluidos Final Fantasy 15, Thumper y la reiniciada Trilogía de Tomb Raider, lanzamientos más recientes como Metro Exodus y Mortal Kombat 11 y los próximos juegos como Wolfenstein Youngblood, Borderlands 3 y Ghost Recon Breakpoint.

Aquí está la lista completa:

Baldur’s Gate 3

Dragon Ball Xenoverse 2

Destiny 2: Shadowkeep

Doom Eternal

Doom 2016

Rage 2

The Elder Scrolls Online

Wolfenstein: Youngblood

Get Packed

GRID

Metro Exodus

Thumper

Farming Simulator19

Power Rangers: Battle for the Grid

Football Manager

Samurai Showdown

Attack on Titan 2: Final Battle

Final Fantasy XV

Tomb Raider Definitive Edition

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

NBA 2K

Borderlands 3

Gylt (Exclusive)

Mortal Kombat 11

Darksiders Genesis

Assassin’s Creed Odyssey

Just Dance

Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint

Tom Clancy’s The Division 2

Trials Rising

The Crew 2

Gods and Monsters

Cyberpunk 2077

Watch Dogs: Legion

Kine

Orcs must Die! (Exclusive)

Destroy all Humans!

Windjammers 2

Superhot

Marvel’s Avengers

Pero el título más grande anunciado el lunes para Stadia es Cyberpunk 2077 , un próximo juego de rol de mundo abierto del desarrollador de The Witcher 3: Wild Hunt CD Projekt Red.

Ambientado en un futuro transhumanista, Cyberpunk 2077 tiene una profunda personalización del personaje en su núcleo, mientras los jugadores luchan por prosperar en la ciudad nocturna de California.

Además de estos títulos del día del lanzamiento, ha habido más anuncios sobre juegos que llegarán a Stadia después del lanzamiento, incluido Baldur’s Gate 3.

Con respecto a Orcs Must Die 3, Patrick Hudson, CEO de Robot Entertainment, dijo que Orcs Must Die 3 (OMD3) sería una exclusiva temporal para Stadia, pero que la compañía no dijo cuánto duraría esta sincronización:

“Después de detenerse OMDU, Robot tuvo que reducir el tamaño de nuestro estudio. Habíamos redimensionado y centrado nuestros esfuerzos para crear juegos más pequeños que un juego MDG. No sabíamos cuándo o si volveríamos a la franquicia OMD. “Nos reunimos con Google para obtener más información sobre Stadia para nuestros otros proyectos. Descubrimos que los usuarios de Google eran grandes admiradores de OMD. Esto condujo a una exploración de lo que podría ser posible con un juego OMD en Stadia. Ambos estábamos entusiasmados con nuestras ideas y decidimos seguirlas. “El ODM3 no sería posible hoy sin el apoyo de Google. Es en gran parte gracias a ellos que este juego verá la luz del día. Contratamos a más desarrolladores para que esto suceda. Este es el juego OMD que los fanáticos de los dos primeros juegos se han perdido, y estamos encantados de tener la oportunidad de hacerlo. “Cuando OMD3 esté disponible en la primavera de 2020, será una exclusiva temporal en Stadia. Le contaremos más sobre otras plataformas en el futuro. “

Actualizaremos esta lista regularmente a medida que se anuncien más.

Como se señaló anteriormente, el servicio tendrá un costo de $ 10 al mes, incluido el acceso a juegos y descuentos en compras.

Una versión base del servicio también estará disponible en algún momento del próximo año. Cuando se lance en noviembre, el servicio estará disponible en 14 países, incluidos EE. UU, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajos y Finlandia.

Aun que se agregarán más en 2020.

Actualmente, Google ofrece un pedido anticipado por $ 130. Eso incluye un controlador, Chromecast Ultra y tres meses de servicio para el usuario y un invitado adicional.