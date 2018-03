Google Codigos Plus: la alternativa de código abierto a las direcciones postales

Tal vez ya hayas escuchado hablar de los códigos plus de Google, o tal vez aún no los hayas descubierto. Hoy vamos a hablar un poco más de esta fantástica alternativa global a las direcciones postales y de código abierto. Con este proyecto Google pretende dar direcciones a aquellos lugares o personas que no cuentan con una dirección actualmente, especialmente orientados a países en desarrollo que necesitan de ciertos recursos para la geolocalización y que serán los futuros usuarios que tendrán acceso a Internet.

Los próximos mil millones de usuarios de Internet pertenecen a estos países en proceso de desarrollo y no tienen posibilidad de ser localizados, por tanto con los códigos plus de Google se podría poner una ubicación a sus hogares o negocios. Y esto no es sorprendente, ya que según algunso estúdios estadísticos de Banco Mundial, la mitad de la población urbana del mundo vive en calles sin nombre o lugares sin direcciones. Por ese estudio del que se ha hecho eco Google se ha impulsado este fantástico proyecto.

Al no tener dirección, no pueden indicar dónde viven de forma razonablemente sencilla, y eso puede llevar a afectar a muchos ambitos de la vida que en el primer mundo consideramos normal. Por esa carencia nace el proyecto de código abierto y global del que hablamos hoy, para que todas esas partes del mundo puedan tener una ubicación concreta consiguiendo estos códigos de una forma fácil y gratuita con solo 10 caracteres que actuarán como dirección.

Los códigos plus son simples y fáciles de usar, con esos 10 caracteres compuestos por un código de área de cuatro caracteres (comprende 100×100 kilómetros), y un código local compuesto de otros cuatro caracteres (vecindario y edificio, delimitándo áreas de 14×14 metros), un signo de suma y dos caracteres más (para precisar más 3x3m). Se basan en la latitud y longitud con lo que pueden focalizar cualquier punto del planeta basándose en una cuadrícula. Y todo a través de Google Maps…