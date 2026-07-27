Google Chrome ya está disponible oficialmente para Linux ARM64

Google Chrome ya está disponible oficialmente para sistemas Linux con arquitectura ARM64, poniendo fin a una de las ausencias más destacadas del navegador de Google. Hasta ahora, los usuarios de dispositivos como Raspberry Pi, portátiles con procesadores Snapdragon o equipos basados en ARM debían recurrir a Chromium u otras alternativas, ya que Chrome solo ofrecía versiones oficiales para Linux x86_64.

Con este lanzamiento, Google completa el soporte nativo de Chrome en las principales plataformas ARM, tras haber llevado previamente el navegador a macOS con Apple Silicon y a Windows sobre ARM.

Google Chrome llega oficialmente a Linux ARM64

La nueva versión de Chrome para Linux ARM64 se distribuye mediante paquetes DEB y RPM, igual que ocurre con las ediciones para procesadores x86_64. Esto permite instalar el navegador directamente desde la web oficial de Google y recibir actualizaciones automáticas a través de los repositorios de la compañía.

El lanzamiento beneficia especialmente a quienes utilizan dispositivos como Raspberry Pi 5, portátiles con procesadores Snapdragon X Elite o estaciones de trabajo basadas en ARM. Hasta ahora era posible utilizar Chromium, pero no la versión oficial de Chrome con todas sus funciones propietarias, como la sincronización con la cuenta de Google, Google Pay o determinadas características de seguridad y servicios integrados.

Google afirma que la versión ARM64 ofrece la misma experiencia que las ediciones para Windows, macOS y Linux x86_64, incluyendo las funciones de seguridad, sincronización, rendimiento y compatibilidad web habituales del navegador. Además, el desarrollo se ha realizado para facilitar futuras actualizaciones simultáneas entre todas las plataformas compatibles. La llegada de Chrome nativo supone un avance importante para el ecosistema Linux sobre ARM, que ha experimentado un notable crecimiento durante los últimos años gracias a la expansión de Raspberry Pi, los nuevos portátiles con procesadores ARM y equipos especializados como NVIDIA DGX Spark. Con esta incorporación, los usuarios ya no tendrán que depender de compilaciones no oficiales para disfrutar del navegador de Google.