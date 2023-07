«Bard puede mostrar información poco precisa u ofensiva que no represente el punto de vista de Google«, pero a eso volveremos más adelante. Google Bard se ha actualizado y entre sus novedades tenemos que ha aprendido español. Para que podamos usarlo desde la unión europea, Google ha tenido que mejorar el apartado de la privacidad, motivo por el cual hemos tenido que esperar tres meses para poder usar el chatbot de la compañía del buscador más usado del mundo.

Las otras lenguas de la Comunidad Europea tendrán que seguir esperando. Le he preguntado a Bard qué tanto por cien de estadounidenses habla español y me ha dicho que «Según el Censo de los Estados Unidos de 2020, el 18,5% de la población estadounidense habla español en el hogar. Esto es equivalente a unos 62 millones de personas. El español es el segundo idioma más hablado en los Estados Unidos, después del inglés.» en lo que sin lugar a dudas es el motivo por el que somos los primeros europeos en tenerlo en nuestro idioma.

Novedades de Bard

Debajo de la caja de texto del chat hay un nuevo apartado Política de Privacidad, y esta novedad, junto a un centro de ayuda de privacidad, es lo que ha permitido que este chatbot aterrice en Europa. OpenAI también tuvo que hacer cambios en este sentido, pero después de estar disponible. De no haberlos hecho, la CE amenazaba con prohibir su uso en este territorio. También contamos con una página de actividad desde donde podremos borrar los datos almacenados y programar una eliminación automática.

En cuanto a novedades en forma de funciones, ahora hay un icono con forma de altavoz a la derecha de las respuestas que nos permite escuchar las mismas; hay nuevas maneras de mostrar la información, pero yo no las he podido activar en español; posibilidad de organizar y anclar conversaciones; posibilidad de exportar el código a servicios como Google Colab o Replit; Integración con Google Lens; y posibilidad de compartir las conversaciones.

Poca precisión, incluso si intentas corregirle

Cómo habíamos explicado al principio, Bard avisa de que puede mostrar información poco precisa, y eso es algo que hay que tener en cuenta si nos estamos planteando usar el chatbot como sustituto de los buscadores. Como ejemplo, lo que ha pasado en la captura de pantalla (no sé si se podrá leer bien): muspy me ha informado esta mañana de que Metalite lanza un nuevo disco en 2024, por lo que pregunto «¿cuándo sale el próximo disco de Metalite?» y me responde que el 27 de enero de 2024. Empezamos mal. Sale el 19.

Le pregunto por la próxima carrera de F1 y me dice que el 31 de julio en Hungaroring. Como no lo tenía claro se la he dejado pasar, pero he mirado el calendario y no, es el día 21 en el mismo circuito. Así que le pregunto por algo que tenía más claro, por cómo quedó Alcaraz ayer, partido que vi, y me ha dicho que perdió en el torneo de ¿Queens?. Le corrijo, que ayer jugó Wimbledon, y me da la razón, pero me dice que perdió contra Rune, le digo que ganó y luego me dice que no, que «Carlos Alcaraz perdió ante Jannik Sinner en los cuartos de final de Wimbledon 2023 por 6-3, 6-1, 6-4. Alcaraz hizo un buen esfuerzo, pero Sinner fue demasiado fuerte«. ¿Sinner?

Se esperan mejoras

Así que cuidado. La prueba anterior era para comparar a Bard con ChatGPT, quien tiene información limitada a partir de septiembre de 2021. Es una limitación importante que impide hacer consultas de temas de actualidad, pero Bing y Bard no deberían tenerla. Las propuestas de Microsoft y Google deberían poder responder a cuestiones como cuándo va a salir un disco de música, pero la falta de precisión hacen que en la actualidad no podamos confiar en ellas; merece la pena buscar en medios especializados.

Esto cambiará en el futuro, pero ahora mismo lo que tenemos son más «cuñados» que otra cosa. Es relativamente preocupante la autoridad con la que responden: si no dominamos un tema, nos la pueden liar. Pero a partir de hoy ya nos la liarán en español.

Enlace al chatbot de Google.