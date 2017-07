GOG revive la serie de juegos clásicos The Humans

GOG es la otra gran tienda de videojuegos como sabrán, es decir, la competencia de Steam de Valve. Ya hemos hablado mucho de ella, y ahora volvemos a hacerlo para dar buenas noticias para todos los amantes de los videojuegos clásicos. Se trata de la serie The Humans del 1 al 3, que como sabrás son para los primitivos sistemas Amiga. En ellos deberemos gestionar nuestra tribu o comunidad para conducirla hacia el éxito.

Y bien, si se trata de juegos para Amiga, entonces por qué hablo de ellos en un blog de Linux. La respuesta es sencilla, ya que se pueden ejecutar desde el famoso emulador DOSBox, por lo que se pueden utilizar también desde nuestro sistema operativo GNU/Linux. ¿Cómo se pueden ejecutar en un emulador DOS? Eso se lo debemos a GOG que ha hecho posible esto portándolos para ésta plataforma y haciendo que revivan décadas más tarde.

Así que podrás disfrutar de The Human I, The Human II y The Human III que datan de los años 90, concretamente de 1992 cuando apareció el primero de ellos para sistemas Amiga. Ahora podemos ejecutarlos y disfrutar desde cualquiera de los sistemas operativos que tienen emuladores DOS como es el caso de Linux con DOSBox, del que también hemos hablado en diversas ocasiones en este blog.

El paquete que incluye los títulos de los que hablamos es The Humans Bundle y lo encontrarás en esta página de GOG para su descarga. Y a disfrutar… Por supuesto no esperes una remasterización o gráficos de escándalo, como digo son clásicos y están orientados a los amantes de este tipo de títulos que parece que nunca pasan de moda. Así que agradecer al trabajo de GOG por hacer posible esto y esperar a que continúen las buenas noticias sobre el entretenimiento digital en Linux como hasta el momento.