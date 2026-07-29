Hace meses que se sabe que GOG Galaxy, el lanzador de juegos de GOG, tiene previsto llegar a Linux. Desde entonces, la comunidad ha estado expectante, y ahora la compañía ha dado nuevos detalles sobre el progreso. Aunque no hay una fecha concreta, el equipo ha confirmado que el desarrollo está en marcha.

GOG, que ya permite descargar juegos con soporte nativo para Linux desde su tienda web, nunca ha lanzado su cliente Galaxy en este sistema operativo. Sin embargo, la creciente popularidad de Linux para juegos, impulsada por SteamOS y dispositivos como Steam Deck, ha hecho que la demanda de una versión nativa sea cada vez mayor.

Desarrollo en curso y contratación de un especialista

GOG ha contratado a un ingeniero especializado en Linux para liderar el proyecto. Así lo confirmó el codirector ejecutivo Krzysztof Papliński, donde señaló que Linux es uno de los temas más solicitados por la comunidad. Papliński calificó el proyecto como una tarea de gran envergadura y pidió paciencia, ya que no están listos para compartir planes concretos ni plazos.

Funciones que podría ofrecer GOG Galaxy en Linux

Si finalmente llega, GOG Galaxy podría convertirse en una herramienta central para gestionar la biblioteca de juegos en Linux. Entre las funciones que ya ofrece en Windows y macOS se incluyen sincronización de partidas en la nube, actualizaciones automáticas, seguimiento del tiempo jugado y la posibilidad de conectar otras tiendas como Steam, Epic Games o Xbox. Esto permitiría a los usuarios tener todos sus juegos en un solo lugar, similar a lo que hace la app de Xbox en Windows.

Contexto: la recompra de GOG y su enfoque en el software libre

A finales de 2025, el fundador original de GOG, Michał Kiciński, recompró la compañía a CD Projekt RED. Desde entonces, GOG ha reforzado su apuesta por el catálogo retro y los juegos sin DRM, aunque sin abandonar los lanzamientos modernos. Llevar GOG Galaxy a Linux encaja con esa filosofía, ya que el sistema operativo de código abierto es un entorno natural para el software libre. Además, permitiría a GOG competir directamente con Steam en un terreno donde Valve ha invertido fuertemente con SteamOS.

A día de hoy, no se sabe cuándo estará disponible GOG Galaxy para Linux. La compañía sigue evaluando el mejor enfoque y no ha dado ninguna ventana de lanzamiento. Mientras tanto, los usuarios pueden recurrir a lanzadores de terceros como Lutris con integración GOG o utilizar el Heroic Games Launcher, o utilizar Proton para ejecutar la versión de Windows a través de Steam. Lo que está claro es que GOG no ha abandonado el proyecto y que, cuando llegue, promete ser un añadido muy útil para la comunidad de jugadores en Linux.