Godot, el motor para la creación de juegos 2d y 3d tiene un nuevo patrocinador de platino. Godot se trata de un proyecto gratuito y de código abierto.

El nuevo patrocinador es Interblock. En su página web la empresa de define como

Un desarrollador y proveedor líder de productos de juegos de mesa electrónicos de lujo. Nuestros dispositivos de juego multijugador establecen continuamente los estándares de la industria y proporcionan lo último en experiencias de entretenimiento interactivo de lujo para los jugadores de nuestros clientes.



¿Y quienes son los clientes de Interblock?

Casinos y locales de juegos de video.

Que es un motor de juegos

Un motor de juegos es un conjunto de librerías de código que facilitan la programación y ejecución de un juego de video. Entre sus prestaciones se suelen incluir un motor gráfico para renderizado 2D y 3D, un motor físico simular las leyes de la física (o simplemente para generar detección de colisiones), animación, scripting, sonidos, inteligencia artificial, redes, streaming, gestión de memoria, escenarios gráficos y soporte para lenguaje por secuencia de comandos.

¿Por qué Godot tiene nuevo patrocinador?

Uno podría preguntarse por qué un fabricante de máquinas para casinos podría tener interés en Godot. Este es lo que cuenta la empresa.

Interblock es una empresa eslovena que comenzó fabricando ruletas automáticas aunque con el correr del tiempo fueron aumentando su línea de productos. En la actualidad fabrican todo el hardware que comercializan. Con la necesidad de responder a un público acostumbrado al nivel de los títulos disponibles para las consolas, se vieron obligados a incorporar gráficos 3D en tiempo real y animaciones de calidad.

Así explican por qué decidieron usar Godot

Durante los últimos dos años hemos estado buscando una solución tecnológica que ofrezca el mismo nivel de rendimiento y facilidad de uso con el que nuestro equipo está acostumbrado a trabajar. Evaluamos algunos, pero una vez que Godot implementó C# fue el detonante para que hiciéramos el cambio. El que sea un proyecto Open Source también fue un elemento clave en nuestro proceso de decisión. Tener acceso directo al código es una gran ventaja. Ahora que estamos involucrados en el proyecto Godot, estamos entusiasmados de poder contribuir de nuevo a su éxito general.

Características del motor de Juegos Godot

Godot es un motor de videojuegos 2D y 3D multiplataforma. Está publicado bajo la licencia de código abierto MIT y es desarrollado por una comunidad de colaboradores.. El motor puede ejecutarse bajo los sistemas operativos Windows, OS X, Linux y BSD. Se puede usar para crear juegos para Windows, OSX, Linux, HTML5, WebAssembly

y plataformas móviles.

Godot era una herramienta de uso interno del estudio argentino Okam que liberó el código en 2014

Actualmente tiene soporte para los siguientes lenguajes de programación:

GDScript: Es un lenguaje nativo del proyecto al estilo de Python. Permite crear juegos desde cero sin complicaciones.

C#: Soporte completo a la versión 7 de esta variante de C creada por Microsoft para su plataforna NET. Requiere la utilización de componentes del proyecto Mono. El proyecto Mono es la reimplementación de la plataforma NET bajo licencias abiertas.

C++: Soporte completo sin necesidad de recompilar el motor.

Visual Scripting: Facilita la creación de juegos identificando los componentes en forma visual.

Gráficos

El renderizado de gráficos 3D incluye las siguientes características:

Renderizado que combina la rapidez de la renderización directa con los resultados de la diferida.

La renderización se basa en la física y tiene soporte completo para MSAA. MSAA es un método de postprocesado de imágenes que busca hacerlas más nítidas y evitar los bordes de sierra.

Iluminación global para gráficos en tiempo real. Se la puede adaptar para dispositivos con poco rendimiento gráfico.

Efectos de procesamiento durante y al final que incluyen un nuevo mapeador de tonos, reflejos en el espacio de la pantalla, niebla, floración, profundidad de campo y muchos otros más.

Lenguaje de sombreado fácil de usar basado en GLSL, con editor integrado y auto completado de código.

Trabaja con píxeles como tamaño mínimo de los gráficos. Posibilidad de escalado a cualquier tamaño de pantalla y relación de aspecto.

Animación basada en recortes y sprites.

Control cinemático de colisiones.

Si te interesa conocer más sobre Godot pueden encontrar información en su página web