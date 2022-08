Godot 3.5 ya fue liberado y estas son sus novedades

Nueve meses después del lanzamiento de la versión 3.4 y mientras los desarrolladores ahora están trabajando principalmente en la versión 4.0, se acaba de dar a conocer el lanzamiento de la nueva versión del motor de videojuegos gratuito y multiplataforma, Godot 3.5.

Para quienes desconocen de este motor, deben saber que es adecuado para crear juegos en 2D y 3D. El motor admite un lenguaje fácil de aprender para definir la lógica del juego, un entorno gráfico para diseñar juegos, un sistema de implementación de juegos con un solo clic, amplias capacidades de animación y simulación física, un depurador integrado y un sistema para identificar cuellos de botella en el rendimiento.

El código del motor del juego, el entorno de diseño del juego y las herramientas de desarrollo relacionadas (motor de física, servidor de sonido, backends de renderizado 2D / 3D, etc.) se distribuyen bajo la licencia del MIT.

Principales novedades de Godot 3.5

En esta mueva versión que se presenta de Godot 3.5 se destaca que viene con un sistema de navegación completamente revisado, en el cual se implementó el nuevo servidor de navegación para Godot 4.0 en 2020, que luego fue adaptado a la rama 3.x, con lo cual se logró la corrección de muchos errores y se mejoró enormemente el conjunto de características.

Ademas de ello, el nuevo NavigationServer agrega soporte para evitar obstáculos utilizando la biblioteca RVO2, mientras que el backport se realizó al intentar preservar la compatibilidad de la API dentro de lo razonable, pero se menciona que el comportamiento subyacente cambiará, principalmente para proporcionar muchas más funciones y flexibilidad.

Por otra parte, la migración de Godot Engine 3.5 a PS Vita significa que los desarrolladores de juegos ahora tienen la opción de exportar sus proyectos a un formato adecuado para la instalación en un portátil de Sony, es decir, archivos .vpk, aunque se debe tomar en cuenta que también hay una lista de limitaciones técnicas con las que los desarrolladores tendrán que lidiar al crear una versión Vita del juego.

Otra de las novedades que presenta esta nueva versión de Godot 3.5, es que ahora se proporciona el tan esperado nodo Label3D listo para usar para mostrar texto en escenas 3D. Para casos de uso más avanzados, se puede usar TextMesh para generar mallas 3D a partir de glifos de fuente, para que pueda agregar WordArt en las escenas.

Tambien podremos encontrar nuevos contenedores de flujo, los dos nuevos contenedores de flujo añadidos HFlowContainery VFlowContainer, organizan los nodos de control secundarios vertical u horizontalmente en un flujo de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Una línea se rellena con nodos de control hasta que no caben más en la misma línea, de forma similar al texto en una etiqueta autoajustada o el diseño de CSS Flexbox. Los nuevos tipos de contenedores son especialmente útiles para contenido dinámico en diferentes tamaños de ventana.

La compilación asincrónica de shaders + almacenamiento en caché, tambien se destaca, ya que llega este nuevo sistema utiliza un «supershader» para cada material (un sombreador grande que admite todas las condiciones de renderizado posibles, lento pero compilado al inicio y, opcionalmente, almacenado en caché para futuras ejecuciones), mientras que el sombreador más eficiente y específico de la condición se compila de forma asíncrona.

Esto significa que la primera vez que se usa un material bajo ciertas condiciones, como tipos de luces, sombras habilitadas o no, etc., el renderizado puede ser más lento durante uno o dos segundos, pero la ralentización no será tan mala. Se menciona que en los dispositivos más potentes puede que ni siquiera se note.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

La interpolación de objetos físicos 3D, permitiendo obtener una mejor fluidez durante los cambios de los tics del motor físico y el motor de renderizado.

un nuevo mecanismo para acceder a objetos de escena desde el código, basado en nombres únicos (generalmente rutas)

nuevos contenedores de transmisión para GUI

una forma 3D de oclusión, para optimizar las escenas

Soporte de Android (para el editor, los juegos se pueden exportar a Android durante mucho tiempo)

un material que se puede aplicar sobre un objeto

cientos de correcciones de errores.

Finalmente si deseas conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Obtener Godot

Godot está disponible para descargar en esta página para Windows, Mac OS y Linux. También lo puede encontrar en Steam y itch.io.