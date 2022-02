God of War: disponible en Steam para Linux (Proton)

God of War es uno de esos títulos top, un AAA, que ha cosechado un gran éxito en PlayStation. Muchos son los que quisieran poder jugar a este videojuego en su distro GNU/Linux. Y muchos son los que se van a poner muy contentos de saber que ya puedes jugar, ya que God of War está en Steam y funciona con Proton en el cliente Steam Play, por lo que ya no tienes ningún impedimento para disfrutar.

Además, esta nueva versión que ha llegado a Steam de God of War llega con algunas mejoras, ya que los gráficos han mejorado y ahora tienen soporte para tecnologías como NVIDIA DLSS y AMD FSR, entre otras.

Si aún no conoces God of War, lo que te vas a encontrar en este título es un universo vikingo, con dioses nórdicos y monstruos, con los que luchar y sobrevivir. El protagonista es Kratos, que ahora vive en el mundo de los humanos y ha sido padre otra vez. Será mentor y protector de Atreus, un hijo que está decidido a ganarse su respeto y que se verá inmiscuido en una batalla muy peligrosa, en un entorno muy hostil. Una historia que te lleva desde las mismas entrañas del Olimpo hasta algunos bosques arenosos, montañas, cuevas, y mucho más.

Todo con aderezado con increíbles combates físicos con acción y vísceras cuando te enfrentes a criaturas descomunales, a valientes contrincantes, y a monstruos que te llevarán hasta el agotamiento.

En cuanto a su funcionamiento en Linux, con Proton, va bastante bien. Se han registrado algunos problemas frecuentes como ciertos cortes con GPUs NVIDIA, como ocurre con otros videojuegos con gráficos avanzados y creados para Windows, que necesitan algo de tiempo para crear los sombreados a través de Proton.

Además, ten en cuenta que el soporte de Proton de God of War es aún bastante anticipado, si quieres una experiencia fluida deberás esperar un poco más a que terminen de pulir ciertos de talles y llegue desde la versión Gold a la Platinum. Aunque funciona bastante bien en la mayoría de los casos, quizás necesites hacer algunas correcciones.

Otra posibilidad es usar Proton-GE, creado por la comunidad, y ver si con él se mejora el soporte y rendimiento con God of War. Y es que esta versión GE cuenta con DXVK_ASYNC para ayudar a reducir estos tirones o tartamudeos de la imagen. Eso sí, no debes usarlo con el modo multijugador, ya que tendrás problemas con el anti-cheats.

Descargar God of War – Tienda Steam