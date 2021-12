GoboLinux: la distribución que redefine la jerarquía del sistema de archivos

GoboLinux es una distribución GNU/Linux que comenzó su andadura en 2002. Sin embargo, es un proyecto interesante porque se distancia de otras distros en la organización de la jerarquía del sistema de ficheros. Es totalmente diferente a las que siguen el árbol estándar, e incluso también diferente a otros sistemas Unix-like.

Lo que hace única a esta distro es que GoboLinux tiene un sistema modular, con una organización más lógica y totalmente nueva. Cada programa tiene su propio árbol de directorios. Todos separados y posibilitando ver todo lo que está instalado en el sistema operativo de manera muy simple. Es decir, los programas no están dispersos como en otras distros, con partes en /etc, partes en /usr, etc.

En la raíz de GoboLinux, se apreciaría lo siguiente:

cd / ls Programs Users System Data Mount

Dentro del directorio Programs es donde residen todos los programas instalados en GoboLinux, y si miras dentro tendrías algo así:

cd Programs ls ALSA Bash HTOP OpenSSH Sudo ...

Y si te metes en cualquiera de los directorios de estos programas, por ejemplo en Bash, podrás ver que tiene la jerarquía completa dentro:

cd Bash ls Bash Bash/4.4 Bash/4.4/bin Bash/4.4/bin/sh Bash/4.4/bin/bash Bash/4.4/bin/bashbug Bash/4.4/info Bash/4.4/info/bash.info Bash/4.4/man Bash/4.4/man/man1 Bash/4.4/man/man1/bash.1 ...

Esto permitiría incluso tener varias versiones de un mismo software e ir alternando una u otra según se quiera de una forma sencilla.

En GoboLinux no es necesaria una base de datos para el sistema de ficheros, sino que el propio sistema es una base de datos. Así, se organiza todo en un orden intuitivo, y se facilita la localización de los archivos. Y todo funciona, funciona porque hay una serie de directorios con enlaces simbólicos que apuntan a los archivos reales.

Además, si te preocupa la compatibilidad, lo cierto es que no es un problema. No se deben rediseñar los paquetes para que funcionen en esta jerarquía. A través del mapeo de rutas tradicionales y enlaces, se permite conseguir que todo funcione de forma transparente.

Si quieres probarlo, tienes la imagen ISO disponible para descargar de forma gratuita y grabar en un DVD o en un pendrive USB para probar en modo Live si te apetece, sin necesidad de formatear. Tiene una interfaz gráfica amigable y un instalador también sencillo. La última versión lanzada es la 017.

Más información sobre GoboLinux – Web oficial del proyecto