El equipo de desarrollo de GNU Wget ha lanzado hoy la versión 2.3 de esta popular herramienta de línea de comandos. Este software, que sirve para descargar archivos de forma no interactiva y obtener contenido de sitios web, suma en esta entrega una serie de novedades que, en su conjunto, mejoran notablemente la experiencia de usuario y la estabilidad del programa respecto a sus predecesores. Aunque la herramienta es ampliamente utilizada por administradores de sistemas, cualquier usuario avanzado puede sacar provecho de las nuevas funciones.

La versión llega con un doble propósito: por un lado, introducir nuevas funcionalidades demandadas por la comunidad y, por otro, pulir los detalles que fallaban en el anterior lanzamiento. El proyecto mantiene su filosofía de software libre y de código abierto, y ya se puede descargar la nueva versión desde el repositorio oficial de GitLab. A continuación, detallamos los cambios más significativos que trae consigo esta actualización.

Novedades visuales y de control de descargas en Wget 2.3

Una de las opciones más llamativas es la incorporación del parámetro --progress=dot . Esta alternativa permite a los usuarios ver el progreso de la descarga con un estilo basado en puntos en lugar de la barra termométrica que viene por defecto. Para los que trabajan en terminales con capacidades gráficas limitadas o simplemente prefieren una salida más tradicional, esta opción resulta muy práctica.

Además, se ha añadido soporte para el argumento --spider (o -S ) que permite imprimir las cabeceras de una URL sin llegar a descargar el contenido completo. Esta característica es útil para comprobar la disponibilidad de un recurso o inspeccionar las respuestas del servidor. Por otro lado, se ha corregido el comportamiento para descargar archivos con wget y reiniciar procesos con el flag -i incluso cuando se produce un error previo, lo que evita reiniciar todo el proceso desde cero si algo falla a mitad de camino.

Compatibilidad mejorada con estándares web

En esta versión, los desarrolladores han puesto especial atención a la interoperabilidad con los estándares web actuales. Así, ahora se soporta la conversión de archivos CSS mediante el argumento --convert-links , lo que facilita la tarea de crear copias locales de sitios completos. Igualmente, se ha implementado el soporte para los atributos srcdoc en etiquetas iframe , así como para los datos contenidos en los atributos data-src y data-srcset de HTML.

Siguiendo la apuesta por cumplir los protocolos, se ha añadido soporte para Content-Length: 0 en peticiones POST, PUT y PATCH, tal como especifica el estándar RFC 9110. Esta corrección garantiza que el programa se comporta de forma correcta con API modernas que requieren este tipo de peticiones vacías. Son mejoras que, aunque no se vean a simple vista, son esenciales para determinados flujos de trabajo.

Corrección de errores y mejoras internas

Junto a lo anterior, el equipo ha llevado a cabo una importante labor de limpieza. Se han corregido varios fallos de fugas de memoria que en determinadas situaciones podían ralentizar el sistema. También se ha mejorado el manejo de los argumentos de línea de comandos, con una gestión más precisa de los nombres de archivo demasiado largos, ajustando su truncamiento para evitar conflictos con los sistemas de archivos.

No podemos olvidar el esfuerzo por mejorar el soporte del sistema operativo OS/2. En esta edición se han introducido códigos de escape ANSI, carga dinámica, estilos de ruta tipo DOS y la exportación correcta de símbolos, además de conectar otras funcionalidades específicas. Estos ajustes suponen un paso importante para que la herramienta funcione de manera estable en ese entorno. Por último, el sistema de build y el proceso de configuración también se han revisado para facilitar la compilación y adaptación a nuevas plataformas.

En definitiva, GNU Wget 2.3 se presenta como una actualización sólida que equilibra la incorporación de útiles funciones para el usuario avanzado con una importante batería de correcciones técnicas. La combinación de la nueva salida de progreso en puntos, el soporte para estándares web actuales y las mejoras internas en memoria y compatibilidad hacen de esta versión una opción muy recomendable tanto para administradores de sistemas que dependen de la automatización como para usuarios que utilizan la herramienta en su día a día. Descargarlo desde GitLab es tan sencillo como clonar el repositorio o bajar el archivo comprimido de la release v2.3.0.