GNU Taler, la «alternativa al Bitcoin» que propone Richard Stallman

Personalmente, no confío mucho en el Bitcoin. Sencillamente, no me transmite seguridad. Y lo he dicho bien: es una impresión personal que debe tener algo que ver con lo desconocido o lo nuevo, aunque sea nuevo para uno mismo. No sé si esta impresión cambiará alguna vez en el futuro pero, si lo hace, lo hará con algo como GNU Taler, «una alternativa», entre comillas, que propone Richard Stallan, quien es el creador de GNU y GPL, algo que debe resultar familiar a todos nuestros lectores.

Pero, ¿qué es GNU Taler? A diferencia del Bitcoin, GNU Taler no es una criptomoneda, sino un sistema de pagos diseñado para ser usado para realizar pagos anónimos a negocios. Para hacerlo, quien paga usa una firma o token, uno necesario en cada compra para poder obtener dinero del sistema. Explicado esto, ¿es una alternativa al Bitcoin? Sólo si pensamos en la parte en la que pagamos, y sería una más segura.

GNU Taler no es una moneda

Stallam dice que «puedes usar tu cuenta bancaria para obtener tokens de Taler, y puedes gastártelos y quien recibe el dinero no será capaz de decir quién le ha pagado«. Esto recuerda un poco al uso que algunos desconfiados hacían (y seguro que aún hacen) para realizar compras por internet: meter dinero en una tarjeta especial con poco dinero que sólo usan para realizar compras por la red. También recuerda a PayPal, en donde sólo damos un correo para realizar los pagos por medio de un intermediario. O a Apple Pay, que también usa Tokens. La principal diferencia con respecto a estos sistemas es que GNU Taler es totalmente anónimo en todo momento.

GNU Taler no es algo que pueda usar todo el mundo en estos momentos, algo lógico si tenemos en cuenta que no existe desde hace mucho tiempo, pero la Comunidad Europea parece interesada en soportar el sistema de pagos y ya ha hecho pruebas que han ido muy bien.

¿Por qué Taler?

Por privacidad. Stallam es un gran defensor de la privacidad de los usuarios y cree que los sistemas de pagos digitales son peligrosos si no se desarrollan para ser seguros. Además, en países como China nada se mantiene en privado y Stallman prefiere que los gobiernos no estén fisgando las transacciones. Todos estos problemas desaparecen si usamos GNU Taler: nadie sabe quién ha pagado qué, pero el pago se ha realizado. ¿Confiarás en él?