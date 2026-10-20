GNU Linux-libre 7.3 ya está disponible como una versión del kernel Linux 7.3 modificada para eliminar referencias a firmware y otros componentes no libres. El proyecto mantiene así su objetivo de ofrecer un núcleo que respete los principios del software libre, retirando de los controladores el código y las referencias que pueden conducir a la carga de firmware privativo.

La nueva versión actualiza los mecanismos de limpieza de controladores gráficos, dispositivos inalámbricos, componentes de sonido y otros subsistemas. El resultado conserva la base del kernel de referencia, pero puede perder compatibilidad con determinados dispositivos que necesitan firmware propietario para funcionar correctamente.

GNU Linux-libre 7.3 introduce más controladores pasan por el proceso de limpieza

GNU Linux-libre 7.3 adapta los nuevos controladores incorporados al kernel para retirar nombres de blobs de firmware y referencias asociadas a componentes no libres. Entre las novedades se encuentran los controladores para la GPU Tyr Mali, los dispositivos Wi-Fi Morse Micro mm81x, determinados componentes inalámbricos de NXP y los PHY Ethernet de Realtek.

El trabajo no se limita a los controladores nuevos. También se han actualizado las reglas de limpieza de componentes que ya existían en versiones anteriores, incluidos nova-core, AMDGPU, Adreno, Tegra y el decodificador de vídeo Iris. En el apartado de conectividad, los cambios afectan a los controladores inalámbricos rtw89 y mt76.

La actualización alcanza además documentación relacionada con remoteproc, el subsistema Qualcomm Q6V5 PAS, el controlador SCSI qla2xxx y los códecs de sonido aw88399. También se han revisado distintos archivos de descripción de hardware de Qualcomm, conocidos como devicetree.

Un kernel orientado a la libertad del software

La diferencia fundamental entre GNU Linux-libre y el kernel Linux convencional está en el tratamiento del firmware y de otros elementos que no cumplen los criterios de libertad del proyecto. Mientras que el kernel estándar incluye mecanismos para cargar firmware externo cuando un dispositivo lo necesita, Linux-libre elimina o modifica las partes que considera incompatibles con esos principios.

Este enfoque permite utilizar un núcleo adaptado a sistemas que buscan funcionar exclusivamente con software libre. GNU Linux-libre forma parte del ecosistema GNU desde 2012 y es utilizado por distribuciones que priorizan la libertad del usuario, como GNU Guix, Parabola y Hyperbola, entre otras.

Sin embargo, eliminar componentes propietarios no significa que Linux-libre incorpore automáticamente alternativas libres equivalentes. Si un dispositivo depende de un firmware que se ha retirado, puede dejar de funcionar total o parcialmente.

La compatibilidad del hardware es el principal inconveniente

Antes de instalar GNU Linux-libre 7.3 conviene comprobar qué componentes utiliza el equipo. Los adaptadores Wi-Fi, algunas tarjetas gráficas, determinados dispositivos de sonido y otros periféricos pueden depender de firmware propietario para ofrecer todas sus funciones.

En un ordenador de sobremesa o portátil, esto puede traducirse en una conexión inalámbrica que no funciona, capacidades gráficas reducidas o periféricos que no se detectan correctamente. El resultado depende del hardware concreto y de si existe una implementación libre que permita utilizarlo.

Por este motivo, Linux-libre está especialmente indicado para quienes consideran prioritaria la utilización de software libre en todos los niveles del sistema. Para quienes necesitan compatibilidad inmediata con la mayor cantidad posible de dispositivos, el kernel convencional puede resultar una opción más práctica.

Descarga e instalación de GNU Linux-libre 7.3 en distribuciones GNU/Linux

El proyecto publica el código fuente de GNU Linux-libre y mantiene recursos para obtener versiones preparadas para diferentes distribuciones. La página oficial ofrece los archivos de las versiones publicadas, mientras que los proyectos Freesh y RPM Freedom proporcionan paquetes para familias de distribuciones basadas en Debian y RPM, respectivamente.

También es posible compilar el kernel desde el código fuente e instalarlo junto al núcleo habitual, siempre que la distribución y el procedimiento de instalación lo permitan. Mantener disponible el kernel anterior facilita volver a arrancar el sistema si el nuevo núcleo no reconoce algún componente esencial.

La descarga y los detalles de GNU Linux-libre 7.3 están disponibles en la página oficial del proyecto GNU Linux-libre.

Esta versión continúa la labor de adaptar cada nueva generación del kernel Linux a los criterios del software libre. Su principal novedad no es añadir funciones exclusivas, sino extender la limpieza a nuevos controladores y actualizar las reglas existentes para reducir la presencia de componentes propietarios.