GNU Linux-Libre 7.2 llega basado en Linux 7.2 y elimina componentes privativos

GNU Linux-Libre 7.2 ya está disponible como una nueva versión del kernel orientado a quienes buscan ejecutar un sistema GNU/Linux utilizando únicamente software que respete las libertades definidas por el movimiento del software libre. Esta edición está basada en el recién publicado Linux 7.2, pero elimina del código y de los componentes distribuidos aquellos elementos que no cumplen los requisitos de libertad del proyecto GNU Linux-Libre.

El proyecto GNU Linux-Libre mantiene así su habitual enfoque: partir del código fuente del kernel Linux y eliminar los componentes privativos que se encuentran incluidos en determinadas partes del árbol oficial. Esto permite ofrecer un kernel destinado específicamente a distribuciones y usuarios que quieren evitar firmware binario y otros componentes cuyo código fuente no está disponible bajo condiciones compatibles con el software libre.

GNU Linux-Libre 7.2 se basa en el nuevo Linux 7.2

La llegada de GNU Linux-Libre 7.2 se produce poco después del lanzamiento del kernel Linux 7.2. Al igual que ocurre con las versiones anteriores, el proyecto toma la correspondiente versión del kernel y realiza sobre ella el proceso de limpieza necesario para eliminar referencias a componentes que no pueden distribuirse como software libre.

Esto significa que GNU Linux-Libre 7.2 conserva las mejoras generales introducidas por Linux 7.2 en áreas como el soporte de hardware, los controladores, el sistema de archivos y el resto de subsistemas del kernel, siempre dentro de las modificaciones necesarias para eliminar los elementos privativos.

El objetivo no es crear un kernel alternativo con una arquitectura diferente, sino proporcionar una versión del kernel Linux que pueda utilizarse en sistemas que aspiran a estar formados exclusivamente por software libre. Por este motivo, GNU Linux-Libre sigue de cerca el desarrollo del kernel oficial.

Elimina firmware y código que no es libre

La diferencia fundamental entre GNU Linux-Libre y el kernel Linux convencional está en el tratamiento del firmware y otros componentes no libres. El kernel oficial contiene numerosos controladores capaces de cargar firmware proporcionado por los fabricantes de hardware. En muchos casos, ese firmware es necesario para que determinados dispositivos funcionen correctamente.

GNU Linux-Libre elimina o desactiva las partes que requieren componentes privativos y limpia las referencias correspondientes del código fuente. El resultado es un kernel que evita distribuir esos elementos, aunque esta decisión puede tener como consecuencia una compatibilidad de hardware inferior a la del kernel Linux convencional.

Esta diferencia es especialmente importante en dispositivos modernos cuyos fabricantes no proporcionan firmware bajo licencias compatibles con las exigencias del software libre. Por ello, utilizar GNU Linux-Libre puede requerir seleccionar cuidadosamente el hardware empleado en el equipo.

Una opción para distribuciones completamente libres

GNU Linux-Libre 7.2 está especialmente dirigido a distribuciones que buscan cumplir criterios estrictos de libertad de software. Entre los proyectos que tradicionalmente han utilizado versiones de Linux-Libre se encuentran distribuciones como Guix System, Trisquel y otras iniciativas centradas en proporcionar un sistema completamente libre.

La elección del kernel es importante dentro de estas distribuciones porque un sistema puede utilizar numerosas aplicaciones libres y, al mismo tiempo, depender de componentes privativos en capas fundamentales del hardware. GNU Linux-Libre proporciona una alternativa para eliminar uno de esos elementos de la cadena.

Naturalmente, esta filosofía implica ciertos compromisos. Un equipo moderno puede funcionar perfectamente con el kernel Linux convencional y, sin embargo, perder determinadas funciones al utilizar Linux-Libre si necesita firmware propietario. Por ello, el proyecto resulta especialmente atractivo para quienes consideran la libertad del software una prioridad y están dispuestos a seleccionar hardware compatible con esa filosofía.

GNU Linux-Libre sigue el ritmo del kernel Linux

El lanzamiento de GNU Linux-Libre 7.2 mantiene el patrón seguido por el proyecto durante las últimas generaciones. GNU Linux-Libre 7.1 llegó anteriormente basado en Linux 7.1, mientras que las versiones previas siguieron igualmente la evolución de las correspondientes ramas del kernel.

Este seguimiento relativamente cercano permite que las distribuciones de software libre puedan adoptar nuevas versiones del kernel sin tener que abandonar sus requisitos de libertad. Cuando aparece una nueva versión de Linux, el equipo de Linux-Libre analiza los cambios y actualiza sus mecanismos de limpieza para retirar los componentes que no cumplen sus criterios.

El proceso es especialmente relevante porque los controladores y subsistemas del kernel cambian constantemente. Nuevos dispositivos pueden requerir firmware adicional y diferentes partes del árbol de código pueden incorporar mecanismos destinados a cargar archivos binarios. Linux-Libre debe identificar estos elementos y adaptar sus scripts de limpieza para mantener el objetivo del proyecto.

El precio de utilizar únicamente software libre

La principal desventaja de GNU Linux-Libre 7.2 es precisamente la misma característica que constituye su razón de ser. Al eliminar firmware privativo, algunos dispositivos pueden dejar de funcionar o perder determinadas prestaciones.

Esto puede afectar especialmente a hardware inalámbrico, determinadas GPU, dispositivos multimedia y otros componentes cuyos fabricantes no ofrecen firmware libre. En estos casos, un usuario de una distribución convencional probablemente utilizaría el firmware proporcionado por el fabricante para obtener compatibilidad completa, mientras que una instalación basada en Linux-Libre optará por prescindir de él.

Por ese motivo, GNU Linux-Libre no pretende competir directamente con el kernel Linux convencional como opción universal para cualquier ordenador. Está dirigido a un público mucho más específico: usuarios y proyectos para los que evitar software privativo tiene suficiente importancia como para aceptar las limitaciones de hardware que ello puede implicar.

GNU Linux-Libre 7.2 ya está disponible

GNU Linux-Libre 7.2 ya puede descargarse para quienes quieran utilizar la nueva generación del kernel manteniendo los principios de libertad de software del proyecto GNU. La actualización lleva a este kernel las novedades de Linux 7.2 después de aplicar el proceso de eliminación de componentes no libres.

Para la mayoría de usuarios de Linux, el kernel proporcionado directamente por su distribución seguirá siendo la opción más práctica debido a su mayor compatibilidad con hardware. Sin embargo, para quienes utilizan distribuciones completamente libres o quieren eliminar componentes privativos de su sistema, GNU Linux-Libre 7.2 ofrece una alternativa actualizada y alineada con esos objetivos.

El proyecto continúa así proporcionando una variante libre del kernel que acompaña de cerca la evolución de Linux, manteniendo como prioridad no solo las capacidades técnicas del sistema, sino también las libertades que sus usuarios tienen sobre el software que ejecutan.