GNU Linux-libre 7.1 ya está disponible como la nueva versión de este kernel mantenido por el proyecto GNU, cuyo objetivo es ofrecer una variante completamente libre del núcleo Linux eliminando firmware propietario, blobs binarios y cualquier componente que no cumpla con los principios del software libre. La nueva edición llega basada en Linux 7.1 e introduce nuevas tareas de limpieza en numerosos controladores y archivos del árbol del kernel.

Aunque gran parte de las novedades de GNU Linux-libre 7.1 pasan desapercibidas para el usuario medio, esta actualización resulta especialmente relevante para quienes priorizan el uso exclusivo de software libre. Como ocurre en cada lanzamiento, y el anterior llegó en abril, los desarrolladores han revisado los cambios introducidos en la versión principal del kernel para eliminar referencias a firmware privativo y adaptar el código a los nuevos controladores incorporados en Linux 7.1.

GNU Linux-libre 7.1 amplía la limpieza de controladores y elimina más componentes privativos

La principal novedad de GNU Linux-libre 7.1 se encuentra en la actualización de los scripts encargados de identificar y eliminar elementos no libres dentro del kernel Linux. Esta nueva versión amplía el proceso de limpieza a diferentes controladores y archivos Device Tree que fueron añadidos o modificados recientemente en Linux 7.1.

Entre los componentes revisados se encuentran diversos controladores relacionados con hardware inalámbrico, dispositivos de red y tarjetas gráficas. El proyecto también ha actualizado las reglas de limpieza para adaptarse a cambios introducidos en algunos controladores existentes tras las últimas refactorizaciones realizadas por los desarrolladores del kernel principal.

GNU Linux-libre 7.1 incorpora además soporte para depurar nuevos controladores que aparecieron en Linux 7.1. Entre ellos destacan elementos relacionados con hardware Wi-Fi de última generación y componentes destinados a la gestión de pantallas y conexiones de vídeo. Como resultado, los usuarios que apuestan por distribuciones completamente libres pueden seguir utilizando versiones recientes del kernel sin incorporar software propietario.

Por otra parte, esta versión deja de incluir tareas de limpieza para varios controladores heredados que ya fueron eliminados del kernel oficial. Se trata de hardware muy antiguo cuyo mantenimiento había dejado de tener sentido dentro del ecosistema Linux actual.

Otras mejoras

Uno de los aspectos que también ha llamado la atención en torno a Linux 7.1 es el inicio de la retirada del soporte para procesadores Intel 486, una decisión que afecta igualmente a GNU Linux-libre al estar basado directamente en dicha versión del kernel. Aunque el código de compatibilidad no desaparece por completo de inmediato, la eliminación gradual de estas arquitecturas refleja la apuesta del ecosistema Linux por simplificar el mantenimiento y centrarse en hardware más moderno.

Como es habitual, GNU Linux-libre 7.1 está dirigido principalmente a usuarios de distribuciones comprometidas con los principios del software libre, así como a organizaciones y entusiastas que desean ejecutar sistemas completamente libres de componentes privativos. Con esta actualización, el proyecto continúa su labor de adaptar cada nueva versión del kernel Linux a los estándares promovidos por la comunidad GNU y la Free Software Foundation.