La llegada de GNU Linux-libre 7.0 marca un nuevo paso en la evolución de los núcleos completamente libres, pensados para quienes quieren evitar cualquier tipo de firmware o módulo propietario en su sistema. Esta edición se publica justo después del lanzamiento del kernel Linux 7.0, replicando sus novedades técnicas, pero sometidas a un exhaustivo proceso de limpieza del código.

En esta versión se mantiene el objetivo que ha definido históricamente al proyecto: eliminar cualquier rastro de binarios y referencias a firmware no libre, aun a costa de reducir el soporte para cierto hardware. Para usuarios y organizaciones preocupados por la transparencia, la auditabilidad y la libertad del software, este enfoque sigue siendo especialmente relevante.

Publicación en paralelo a Linux 7.0

GNU Linux-libre 7.0 se publica inmediatamente después de que el kernel Linux 7.0 haya sido anunciado oficialmente en el proyecto principal. A partir de ese código base, el equipo de mantenimiento aplica su ya tradicional proceso de “deblob”, consistente en revisar el árbol completo del kernel para retirar el soporte de carga de módulos y firmware privativo, así como cualquier referencia a blobs binarios incrustados o descargables.

Este procedimiento no solo se limita a borrar ficheros binarios; implica también modificar partes del código fuente de los controladores que esperan cargar firmware externo no libre, bloquear rutas de ejecución que podrían terminar en la carga de microcódigo propietario y ajustar documentación y descripciones de dispositivos. El resultado es un núcleo preparado para funcionar únicamente con componentes que dispongan de firmware libre o que no requieran firmware cargado en tiempo de ejecución.

GNU Linux-libre 7.0 y la limpieza intensiva de controladores y código del kernel

La versión 7.0 ha centrado buena parte de su trabajo en depurar controladores y secciones del núcleo relacionadas con gráficos, red y procesamiento especializado. Una de las piezas destacadas en esta ronda de cambios es el controlador IWLMLD, usado en determinados adaptadores inalámbricos, que ha sido revisado para eliminar dependencias de firmware no libre y referencias a blobs binarios que el kernel original podría intentar cargar.

Junto a ese controlador, se han actualizado las normas de “deblob” aplicadas a diversos componentes muy presentes en equipos de escritorio, portátiles y estaciones de trabajo, como las GPU de amdgpu y adreno, donde suelen ser frecuentes los microcódigos internos y paquetes de firmware. El proyecto ha reajustado las reglas para que el kernel resultante no intente cargar ni recomendar firmware propietario, lo que afecta de forma directa al soporte de determinadas funcionalidades avanzadas en tarjetas gráficas modernas.

El trabajo de limpieza se extiende también a otros controladores de red y periféricos, como TI PRUeth (relacionado con interfaces Ethernet programables de Texas Instruments), el hardware air_en8811h, el controlador inalámbrico ath12k, la unidad de procesamiento de vídeo TI VPE y diferentes componentes de red y audio como rtw8852b, rt1320, rt5575 SPI o el amplificador de audio tas2783. En todos estos casos, el objetivo ha sido ajustar las reglas de eliminación de blobs para que ningún firmware privativo quede referenciado en el árbol del kernel.

También se ha actuado sobre la parte de audio de ciertas plataformas Intel, con la revisión del controlador Intel catpt, que en el kernel estándar puede involucrar firmware específico para la gestión del procesador de audio. La edición libre del núcleo bloquea o elimina cualquier intento de carga de código no libre para este tipo de componentes, alineándose con la filosofía del proyecto.

Revisión de NPU, Bluetooth y documentación de dispositivos

Más allá de los controladores clásicos de red y vídeo, la versión GNU Linux-libre 7.0 introduce cambios en torno a las unidades de procesamiento neuronal (NPU) y a dispositivos Bluetooth. Con la aparición de más NPU en el mercado, muchos controladores incorporan referencias a firmware cerrado necesario para sacar partido a la aceleración de inteligencia artificial, algo que entra en conflicto directo con los objetivos del proyecto.

En este contexto, se han limpiado específicamente las referencias relacionadas con la NPU de Airoha, evitando que el kernel modificado intente utilizar microcódigo o firmware que no cumpla con los requisitos de libertad de la comunidad GNU Linux-libre. De forma similar, se ha revisado el soporte para Bluetooth de Qualcomm/Atheros, ya que buena parte de esos dispositivos dependen de pequeños blobs para funcionar plenamente; en la versión libre se han eliminado o bloqueado los caminos de código que requerían esos ficheros privativos.

El mantenimiento también ha alcanzado al ecosistema de documentación y descripciones de hardware, con cambios en los ficheros de árbol de dispositivos (device tree) vinculados a tecnologías como TI hms-m4fss y otros componentes. Se han ajustado y limpiado varios documentos y ficheros DTS para que no contengan indicaciones de uso de firmware no libre. En el caso del componente rt5514, se ha reorganizado el orden en el que se realizan las tareas de limpieza, aunque la cantidad y tipo de contenido eliminado permanece igual, lo que garantiza coherencia con versiones anteriores.

Gráficos y red, los grandes focos de intervención en GNU Linux-libre 7.0

Según destacan los mantenedores, esta versión confirma una tendencia ya conocida: los controladores de vídeo y de red siguen siendo los más afectados por las tareas de “deblob”. Se trata de categorías de hardware que, en el kernel principal, dependen con frecuencia de microcódigos, firmware auxiliares y actualizaciones binaras cargadas en tiempo de ejecución, muchas de ellas con licencias que no permiten su modificación o redistribución en condiciones compatibles con el software libre.

Para usuarios y administradores de sistemas, esto implica que en entornos basados en GNU Linux-libre 7.0 es más probable encontrar limitaciones en la compatibilidad o en las prestaciones de determinadas tarjetas de red inalámbricas, adaptadores Bluetooth y GPUs modernas, especialmente cuando el fabricante solo ofrece firmware privativo. A cambio, se gana la seguridad de trabajar con un núcleo que evita por completo la carga de componentes cuyo código no puede auditarse ni modificarse.

El avance de nuevas arquitecturas y dispositivos —sobre todo en campos como la aceleración de IA, el procesamiento multimedia y las comunicaciones de alta velocidad— hace que, con cada versión mayor del kernel upstream, aumenten las secciones de código que hacen referencia a firmware binario. Esto obliga al equipo de GNU Linux-libre a repetir, versión tras versión, un proceso minucioso de auditoría y saneamiento del código, revisando una y otra vez los controladores que se van incorporando.

Compromiso con un kernel totalmente libre

La prioridad del proyecto sigue siendo garantizar que el kernel resultante no dependa en absoluto de firmware privativo, ni siquiera como opción de uso. Por ello, las rutinas encargadas de cargar firmware externo, los mensajes que recomiendan instalar blobs binarios o el simple soporte para módulos propietarios se deshabilitan o eliminan de manera sistemática.

Esta postura, que puede parecer estricta para quienes buscan la máxima compatibilidad con hardware reciente, responde a una visión muy clara dentro de la comunidad de software libre: si una parte fundamental del sistema no es auditable, modificable o redistribuible en condiciones de libertad, se considera que el usuario pierde control sobre su propio equipo. De ahí que se mantenga la decisión de priorizar la libertad sobre el soporte a dispositivos que no ofrecen alternativas abiertas.

Donde la preocupación por la soberanía tecnológica, la seguridad y el respeto a la privacidad va en aumento, este enfoque resulta especialmente interesante para administraciones públicas, organizaciones del tercer sector y usuarios avanzados que quieran evitar depender de componentes cerrados en áreas tan sensibles como el cifrado, las comunicaciones o el procesamiento de datos críticos.

Para usuarios que valoran trabajar únicamente con software libre desde el núcleo hacia arriba, la publicación de GNU Linux-libre 7.0 supone la disponibilidad de un kernel actualizado a la última versión principal de Linux, pero filtrado para eliminar dependencias de firmware no libre, reforzando así tanto la coherencia con los principios del software libre como la confianza en el código que se ejecuta en sus equipos.