Al apoyarse en la serie Linux 6.19, esta publicación hereda las novedades técnicas del kernel original, como en las novedades de GNU Linux-libre 6.18, pero introduce cambios específicos para retirar cualquier rastro de binarios opacos. El resultado es una versión adaptada a las personas que priorizan la transparencia del código, aunque ello suponga renunciar a determinadas funcionalidades o soporte de hardware que dependen de microcódigo o firmware no libre.

Basado en Linux 6.19, pero sin componentes privativos

El núcleo GNU Linux-libre 6.19 se construye directamente sobre la versión estable del kernel principal, pero realiza un trabajo sistemático de limpieza de soporte de carga de firmware y de otros elementos que dependen de blobs propietarios. Esto afecta especialmente a controladores que, a pesar de ofrecer código fuente abierto, requieren microcódigo cerrado para funcionar correctamente, algo que el proyecto considera incompatible con sus estándares de libertad.

Entre las áreas revisadas en esta edición destaca la eliminación o modificación de rutinas de carga de firmware en componentes de sonido SDCA y en diversos drivers gráficos y de red. De esta forma, se evita que el sistema intente descargar o cargar automáticamente archivos binarios no auditables, lo que refuerza la coherencia del sistema con las directrices de la Free Software Foundation Latinoamérica (FSFLA) y otros grupos afines en Europa.

Ajustes en drivers de Intel, Qualcomm, NVIDIA y códecs de sonido

Una parte importante del trabajo en GNU Linux-libre 6.19 se ha centrado en actualizar la limpieza de varios controladores afectados por nuevos nombres de blobs o cambios internos en el kernel base. En concreto, se han revisado los drivers de la GPU Intel Xe, el controlador Wi-Fi Intel iwlwifi, la solución gráfica NVIDIA Nova-Core, los componentes de Qualcomm Iris y Venus, así como la plataforma Q6V5.

Además de los controladores gráficos y de red, el equipo del proyecto ha ajustado la depuración de múltiples códecs de sonido como los de TI tas2783 y otros chips de audio, junto con drivers de red como TI PRUeth, Marvell mwifiex y FourSemi fs210x. En todos estos casos, se han adaptado los filtros que identifican y desactivan la referencia a firmware no libre, teniendo en cuenta los nuevos identificadores y rutas de archivos introducidos en la rama 6.19 del kernel original; un trabajo similar al realizado en GNU Linux-libre 6.15 que purifica controladores.

El proyecto también ha dejado de aplicar limpieza a determinados componentes que ya han desaparecido en el árbol oficial de Linux, como el antiguo driver STM C8SECTPFE DVB, eliminado aguas arriba. Al no existir ya en el código base, no resulta necesario mantener reglas específicas de depuración para él, lo que simplifica ligeramente el mantenimiento.

Reorganización de la limpieza en DeviceTree

Otro frente de trabajo relevante en GNU Linux-libre 6.19 es la gestión de los ficheros DeviceTree (DTS), que describen la configuración de hardware en numerosos sistemas embebidos y placas ARM. En esta versión se han reagrupado y reordenado comandos destinados a limpiar referencias a blobs dentro de estos ficheros, con la intención de aportar algo de orden a una lista que no deja de crecer.

Con cada ciclo de desarrollo del kernel van apareciendo nuevos archivos dts que incorporan nombres de blobs o rutas de firmware propietario. La versión 6.19-gnu amplía la cobertura de estas reglas de limpieza para abarcar los nuevos dispositivos, a la vez que intenta estructurar mejor la colección de scripts y patrones empleados, lo que facilita futuras revisiones y reduce la probabilidad de inconsistencias.

Política estricta frente a firmware y módulos no libres

GNU Linux-libre mantiene una postura muy firme respecto al software propietario dentro del kernel: se eliminan las funciones que permiten cargar microcódigo cerrado, se restringe el uso de módulos dependientes de blobs y se suprimen las referencias a componentes no auditables. Esto afecta tanto a los controladores que se basan en firmware externo como a ciertos módulos que no están publicados bajo licencias libres. Estas decisiones están en la línea de lo ya planteado en ediciones previas del kernel libre.

En la práctica, esto significa que el kernel 6.19-gnu puede carecer de funcionalidad para determinados dispositivos modernos, especialmente en el terreno de tarjetas Wi-Fi, GPUs recientes y hardware especializado que depende de firmware cargado en tiempo de arranque. A cambio, usuarios y organizaciones obtienen la garantía de que el núcleo en ejecución no incorporará código cuyo comportamiento no se pueda revisar ni modificar.

Disponibilidad, descargas y distribución

El nuevo GNU Linux-libre 6.19 se puede descargar en formato de tarballs comprimidos desde la web del proyecto y desde FSFLA.org, que actúa como uno de los puntos de referencia para este desarrollo. Estas fuentes permiten compilar el kernel manualmente en prácticamente cualquier distribución, un enfoque que sigue siendo habitual entre administradores de sistemas y usuarios avanzados en Europa que desean un control más fino sobre su entorno.

Para quienes prefieren evitar la compilación manual, se mantienen disponibles paquetes binarios listos para usar en formato DEB y RPM. En el ecosistema Debian y derivados, los paquetes pueden obtenerse a través del proyecto Freesh, mientras que en el ámbito de las distribuciones de tipo Red Hat se ofrece un repositorio mantenido por la iniciativa RPM Freedom. Esta vía resulta especialmente práctica para quienes gestionan varios equipos o servidores y quieren desplegar el kernel libre de forma homogénea.

En la mayoría de casos, el núcleo GNU Linux-libre puede instalarse junto al kernel estándar que incluye cada distribución, permitiendo elegir qué versión arrancar desde el gestor de arranque. Esta convivencia facilita probar el kernel depurado sin renunciar al soporte de hardware del núcleo oficial, algo que muchas personas en entornos de trabajo europeos utilizan como paso intermedio antes de adoptar un entorno completamente libre.

Todo este esfuerzo en torno a GNU Linux-libre 6.19 refuerza la apuesta por un kernel alineado con los principios del software libre, a costa de asumir ciertas limitaciones de compatibilidad con hardware dependiente de firmware propietario. Con sus ajustes en drivers clave, la reorganización de la limpieza en DeviceTree y la gama de paquetes disponibles para distintas distribuciones, esta versión se posiciona como una opción sólida para quienes prefieren priorizar la transparencia y el control del código frente a la compatibilidad absoluta con todos los dispositivos del mercado.