En otras ocasiones hemos mostrado nuevas versiones de entornos de escritorio, compositores, gestores de ventanas, lanzadores, etc. Incluso se han publicado comparativas y artículos sobre los mejores entornos gráficos para las distribuciones GNU/Linux. En este artículo no vas a encontrar nada de eso…

Lo que verás son proyectos extraños, algunos ya abandonados, otros que se encuentran activos y que pretendían revolucionar los entornos de escritorio para Linux con aspectos y funciones muy diferentes a las de los convencionales…

Maze Compositor

Se trata de un compositor gráfico tridimensional para Linux que se basa en bibliotecas gráficas Qt 5 y en Wayland. Como puedes ver en el vídeo, parece más un videojuego en el que te vas moviendo por diferentes espacios o galerías donde encontrarás las ventanas plasmadas en las paredes. Toda una rareza que merece estar en la lista…

Más información – Sitio de Github

Sugar

Sugar es otro de los entornos de escritorio raros. Es libre y de código abierto, y surge con la idea de servir para los entornos de aprendizaje interactivo para niños. Se desarrolló como parte del proyecto One Laptop per Child (OLPC). En este caso se basa en GTK+ y Python (PyGTK), y no usa un escritorio convencional, ni tampoco carpetas o ventanas. Usa un modo de actividades a pantalla completa para que los usuarios se puedan centrar en un solo programa al mismo tiempo.

Más información – Sitio oficial

Project Looking Glass

Por último, otra de las rarezas dentro de los entornos de escritorio se llama Project Looking Glass y, aunque está abandonado, no deja de ser sorprendente. Se escribió en lenguaje de programación Java (usando la API gráfica Java 3D) y soportaba Windows, Linux y Solaris. Es libre, bajo licencia GPL y esponsorizado por Sun Microsystems (ahora Oracle). Al igual que el primero, también es un escritorio 3D.

Más información – Sitio oficial