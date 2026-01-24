La llegada de GNU Guix 1.5 marca un punto de inflexión para esta distribución del sistema GNU y su conocido gestor de paquetes funcional. Tras un periodo de desarrollo prolongado, el proyecto presenta una actualización de gran calado que no solo renueva el software disponible, sino que también introduce cambios profundos en la forma en que se gestiona y evoluciona la plataforma.

En un contexto europeo donde crece el interés por las soluciones libres que garanticen independencia tecnológica, este lanzamiento sitúa a GNU Guix como una opción particularmente atractiva para administraciones públicas, universidades y usuarios avanzados que valoran la reproducibilidad, el control de las actualizaciones y la transparencia del código.

GNU Guix 1.5: nueva versión estable tras más de tres años de desarrollo

La versión 1.5 de GNU Guix llega más de tres años después de la anterior versión estable 1.4, un intervalo que se traduce en una actualización de gran tamaño para la distribución y para el gestor de paquetes. Los responsables del proyecto destacan la incorporación de más de 12.500 paquetes nuevos y en torno a 29.900 actualizaciones de paquetes ya existentes, lo que supone un salto notable en variedad de software disponible.

Además de la ampliación del catálogo, el equipo ha puesto el foco en pulir la experiencia con la herramienta de línea de comandos guix, incorporando mejoras de usabilidad y nuevas opciones para gestionar perfiles, paquetes y sistemas de manera más sencilla y segura tanto en entornos de escritorio como de servidor.

Escritorios KDE Plasma 6.5 y GNOME 46 sobre Wayland

Uno de los cambios más visibles para el usuario final es la inclusión del entorno de escritorio KDE Plasma 6.5, que llega acompañado de un nuevo servicio denominado plasma-desktop-service-type . Este servicio facilita la configuración del escritorio Plasma dentro de las definiciones del sistema de Guix, permitiendo ajustar con precisión componentes y aplicaciones en función de las necesidades del usuario o de la organización.

En el caso de GNOME, GNU Guix 1.5 pasa a ofrecer GNOME 46 con Wayland como sesión predeterminada en los sistemas que utilizan este escritorio. El servicio gnome-desktop-service-type se ha rediseñado para ser más modular, lo que abre la puerta a personalizar con mayor detalle el conjunto estándar de aplicaciones GNOME, algo especialmente útil para despliegues en empresas, centros educativos o laboratorios que deseen crear imágenes adaptadas a su uso concreto.

El uso de Wayland por defecto, tanto para GNOME como para Plasma, refuerza la apuesta por un stack gráfico más moderno, con mejor gestión de seguridad, aislamiento de ventanas y soporte mejorado para pantallas de alta resolución, aunque manteniendo opciones para seguir recurriendo a X11 cuando los casos de uso o determinados programas así lo requieran.

Kernel GNU Linux-libre 6.17 y software actualizado

En el corazón de esta versión se encuentra el kernel GNU Linux-libre 6.17, una variante del kernel Linux sin componentes considerados no libres. Este enfoque encaja con la filosofía del proyecto GNU y con los requisitos de quienes necesitan garantizar que todo el software del sistema cumple criterios estrictos de libertad.

Junto con el kernel, la distribución incorpora numerosas versiones recientes de herramientas de desarrollo y aplicaciones de uso general. Destacan la presencia de GCC 15.2 y LLVM 21.1.8 como compiladores principales, lo que proporciona un entorno moderno para desarrolladores que trabajen con distintos lenguajes y optimizaciones.

El ecosistema de aplicaciones también se pone al día con programas como GNU Emacs 30.2 para edición de texto y desarrollo, así como navegadores y clientes basados en tecnologías libres como Icecat 140 y Librewolf 140. Todo ello se integra en el modelo de gestión transaccional de Guix, que facilita la instalación, el retroceso de cambios y el mantenimiento de distintos perfiles de usuario sin interferencias entre sí.

GNU Guix 1.5 introduce nuevos servicios de sistema con GNU Shepherd 1.0

En el apartado de servicios de sistema, GNU Guix 1.5 incorpora alrededor de 40 nuevos servicios que amplían notablemente las posibilidades de configuración. Entre ellos se incluyen componentes como Forgejo Runner, RabbitMQ, iwd para la gestión de redes inalámbricas o dhcpcd, que permiten adaptar el sistema a entornos de desarrollo, producción o redes complejas sin recurrir a herramientas externas.

El sistema de inicio y gestión de servicios se basa en GNU Shepherd 1.0, que proporciona funcionalidades como servicios programados en el tiempo, soporte para reinicios mediante kexec y nuevos servicios para el manejo de registros del sistema y su rotación. Estos nuevos servicios de logging pasan a ser utilizados por Guix System en sustitución de soluciones tradicionales como Rottlog y syslogd, con el objetivo de ofrecer una gestión de registros más integrada y coherente con el diseño del sistema.

En paralelo, se ha introducido un cambio importante en la gestión de binarios con permisos elevados: el antiguo mecanismo setuid-programs se ha reemplazado por privileged-programs en las definiciones del sistema operativo. Este nuevo enfoque permite asignar capacidades concretas de Linux a determinados programas, afinando tanto la seguridad como el control de privilegios en entornos multiusuario.

Mejoras de seguridad y cambios en paquetes base de GNU Guix 1.5

Entre las novedades menos visibles pero relevantes desde el punto de vista de la seguridad, GNU Guix 1.5 integra el paquete nss-certs dentro de %base-packages, lo que significa que los certificados necesarios para conexiones TLS pasan a formar parte del conjunto estándar de paquetes del sistema. Esto facilita disponer de un entorno seguro nada más instalar, sin configuraciones adicionales complejas.

Las mejoras en el comando guix también persiguen reforzar la seguridad y la trazabilidad de las operaciones de instalación, actualización, creación de perfiles y gestión de sistemas. La combinación del modelo funcional con operaciones transaccionales permite volver atrás en caso de errores o problemas, algo de especial interés para administradores que gestionan sistemas en producción o estaciones de trabajo críticas.

Soporte para RISC-V de 64 bits y experimentos con GNU Hurd

En el plano de arquitecturas soportadas, GNU Guix 1.5 añade soporte para RISC-V de 64 bits en la distribución del sistema. Este movimiento responde al creciente interés en Europa y otras regiones por arquitecturas abiertas que puedan ser empleadas en proyectos académicos, investigación, hardware soberano y dispositivos especializados.

Además, el proyecto incluye de forma experimental una opción de kernel GNU Hurd para x86_64, pensada para quienes deseen explorar o contribuir a este sistema alternativo al kernel Linux dentro del entorno de Guix. Aunque se trata de una característica en fase temprana, refuerza la vocación del proyecto de servir como plataforma flexible para distintos núcleos y configuraciones.

Cambios en la gobernanza del proyecto y nuevo ciclo de lanzamientos

Más allá de las mejoras técnicas, GNU Guix 1.5 llega acompañado de un cambio relevante en la forma de tomar decisiones dentro de la comunidad. Los desarrolladores han adoptado un nuevo proceso de toma de decisiones basado en el consenso, con el objetivo de hacer más transparente y participativa la evolución del proyecto.

Una de las decisiones derivadas de este nuevo modelo ha sido la migración del alojamiento del código fuente a Codeberg, una plataforma de forja de software que destaca por su apuesta por el software libre y el control comunitario. Este movimiento encaja con la filosofía de Guix y con la voluntad de reducir dependencias de infraestructuras privativas o controladas por grandes corporaciones.

Asimismo, el proyecto ha decidido establecer un ciclo de lanzamientos anual para las versiones principales de Guix. De esta forma, los usuarios y organizaciones que despliegan la distribución podrán planificar con mayor antelación actualizaciones, pruebas y migraciones, algo especialmente importante en entornos donde se requiere estabilidad a largo plazo pero también acceso periódico a nuevas funcionalidades.

Formas de instalación y actualización de GNU Guix 1.5

GNU Guix 1.5 se distribuye en varias modalidades para adaptarse a distintos escenarios de uso. Desde la web oficial del proyecto se pueden obtener imágenes ISO de instalación (no se proporcionan imágenes en modo «live»), así como imágenes preconfiguradas para máquinas virtuales. Estas opciones resultan prácticas para pruebas controladas, despliegues en infraestructuras de virtualización o entornos de laboratorio.

Para quienes ya cuentan con otra distribución GNU/Linux, el proyecto ofrece tarballs con los que instalar el gestor de paquetes Guix sobre el sistema existente, ya sea compilando desde el código fuente o utilizando binarios proporcionados por el proyecto. Esta modalidad permite beneficiarse del modelo funcional y transaccional de Guix sin tener que sustituir por completo la distribución actual.

Los usuarios que ya utilizan Guix pueden obtener la nueva versión mediante el comando guix pull , que actualiza el canal principal y pone al día el sistema manteniendo la posibilidad de retornar a revisiones anteriores gracias al historial de generaciones. Esta característica resulta especialmente útil para probar nuevas versiones de paquetes o del propio sistema sin asumir riesgos irreversibles.

Con esta edición 1.5, GNU Guix refuerza su posición como distribución y gestor de paquetes orientado a la libertad del usuario, la reproducibilidad y el control fino del sistema, combinando un ecosistema de software considerablemente ampliado con mejoras de seguridad, soporte para arquitecturas emergentes y una gobernanza más estructurada que apunta a una evolución sostenida en los próximos años.