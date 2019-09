GNU gcc 10: el compilador libre se renueva

Si eres de los que le da utilidad al compilador de GNU, tal vez te alegres de saber que hay una nueva versión fuera. Estará disponible gcc 10 para que puedas disfrutar de sus novedades. Si no sabes de la versión que dispones, puedes usar la opción –version de gcc para que te muestre la versión instalada en la distro GNU/Linux o sistema operativo *nix que estés usando. Si estás usando otro compilador, te animo a usar gcc, es una maravilla.

En cuanto a las novedades del futuro GNU gcc 10, debes saber que tiene algunas mejoras con respecto a las versiones previas. Actualmente puedes descargarte la versión gcc 9.2, pero ya se acerca este nuevo lanzamiento tan esperado. A pesar de que aún no ha sido lanzado, por los trabajos de desarrollo ya se conocen algunas de las mejoras que integra. Entre las mejoras, se han integrado las funciones __builtin_roundeven correspondiente a ISO/IEC TS 18661.

En cuanto al lenguaje C++ (g++) se han implementado gran cantidad de nuevas características, concretamente 20 de ellas. También se han resuelto algunos defectos que había en versiones previas referentes a C++. Pero además de C y C++, ya sabes que el compilador GNU GCC acepta gran cantidad de lenguajes de programación. En Fortran también hay mejoras, como el tamaño del buffer predeterminado para E/S usando archivos sin formato que ha aumentado hasta 1048576, etc.

En cuanto al programa en sí, también hay mejoras en su código para las arquitecturas IA-32 y AMD64 (o EM64T). Las máquinas x86 tendrán ahora compatibilidad para expandir __builtin_roundeven con la instrucción de las extensiones SSE 4.1 adecuada. Los procesadores Texas Instruments PRU también han recibido mejoras, con un nuevo back-end dirigido a estos chips de TI. Es probable que aún reciba más cambios hasta su lanzamiento final, así que estaremos atentos cuando finalmente se lance.