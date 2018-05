Gnomecast, una curiosa aplicación que nos permitirá utilizar Chromecast en Gnu/Linux

Uno de los gadgets más populares y prácticos que he utilizado durante los últimos años ha sido el Google Chromecast. Un gadget de Google que nos permite llevar lo que vee nuestro ordenador o smartphone a un televisor, proyector o pantalla grande. Sin embargo, este dispositivo no tiene software para Gnu/Linux. Solo tenemos el navegador web de Google y Chromium pero en ambos casos su funcionamiento no es muy bueno.

El reproductor VLC ha conseguido recientemente adquirir las funciones de Chromecast pero no ha sido el único. El desarrollador keredson ha creado una extensión para Gnome que nos permitirá enviar cualquier archivo del escritorio al dispositivo Chromecast. Este programa se llama Gnomecast.Lamentablemente Gnomecast no es una extensión de Gnome oficial. Pero si que podemos instalarlo en nuestra distribución Gnu/Linux. Existe un repositorio oficial de Gnomecast que no solo contiene los archivos de instalación sino que tiene la guía de instalación, pero el proceso es muy sencillo de realizar.

Primero hemos de instalar PIP de Python. Esto lo conseguiremos escribiendo en la terminal:

sudo apt-get install python3-pip sudo apt-get install ffmpeg

Tras instalar este software, ya podremos instalar Gnomecast. Para ello abrimos la terminal ( si la hemos cerrado) y ejecutamos lo siguiente:

sudo pip3 install gnomecast

Es muy importante ejecutarlo con el comando sudo ya que sino, cuando ejecutemos Gnomecast tendremos problemas a la hora de visualizarlo. Una vez que hayamos instalado esto, ya podemos ejecutar Gnomecast, para ello o bien lo buscamos o sencillamente en la terminal ejecutamos el comando Gnomecast.

La pantalla que aparecerá nos permitirá seleccionar el dispositivo al que enviar el archivo, el archivo que queremos ejecutar y los controles para la visualización de ese archivo. Algo sencillo y similar a cualquier reproductor multimedia.

La instalación y configuración de Gnomecast es algo sencillo y simple, pero si pensáis que es difícil para vosotros, siempre podéis optar por utilizar la última versión del reproductor VLC ¿vosotros qué elegís?