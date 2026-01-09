Desde hace tanto que ni recuerdo la primera vez, yo suelo usar tres dedos en el panel táctil para pegar el texto del portapapeles. Es algo que me gusta y me parece productivo, pero su uso podría tener los días contados. GNOME, el proyecto que hay detrás del escritorio más usado en Linux (aunque KDE le pisa los talones) y Mozilla, compañía que desarrolla Firefox, se plantean dejar de ofrecer soporte para este gesto tan útil.

Aunque están debatiéndolo al mismo tiempo, cada proyecto tiene sus motivos. GNOME dice que es algo del pasado, un «x11ismo», una función que no tiene sentido en el presente, y así lo explican en una propuesta en su GitLab. Como explicaré más adelante, hay quienes piensan que hay algo más, llegando a valorar temas políticos e ideológicos de los que tan poco me gusta hablar.

GNOME lo eliminaría por defecto, pero se podría volver a activar

Jordan Petridis explica:

«Esto es un x11ismo, originalmente un xsetting, que con frecuencia da lugar a comportamientos inesperados cuando la gente pulsa el botón central del ratón. La ausencia total de cualquier indicación de que esto vaya a ocurrir no es sino un auténtico caos. Las personas que conocen esta funcionalidad y realmente la aprecian pueden anular fácilmente esta configuración«.

Lo que no explican y he llegado a leer en redes es que también puede haber motivaciones políticas o ideológicas. Sin querer meterme demasiado en esto, se sabe que GNOME está escorado a la izquierda, llegando a colocar etiquetas feas a quien piensan diferente, y quien se está haciendo cargo de X11, ahora XLibre, es una persona que cae más a la derecha, alguien conservador que afirma cosas como que su trabajo está libre de políticas DEI (las siglas que se usan en EEUU para referirse a políticas de inclusión). Es algo que según algunos usuarios podría tener algo que ver, y que cada uno piense lo que quiera.

Por otra parte, GNOME no propone eliminar la opción por completo. Se podría volver a activar usando este comando:

gsettings set org.gnome.desktop.interface gtk-enable-primary-paste true

Ahora bien, todo este debate está teniendo lugar ahora mismo y podrían terminar dejando las cosas como están.

El punto de vista de Firefox

Firefox se está planteando lo mismo. Mozilla piensa que en muchas ocasiones hay falsos positivos, es decir, que se activa sin que el usuario quiera:

«Se trata de una funcionalidad y un comportamiento poco conocidos que generan confusión entre los usuarios cuando pulsan el botón central del ratón sin saber cuál es su función. La mayoría de las veces también se activa por accidente, y resulta muy extraño que el contenido del portapapeles se inserte en esas circunstancias. Además, la función no es en absoluto descubrible y, de hecho, incluso en la wiki de Freedesktop, la totalidad de la selección ‘PRIMARY’ se menciona como un ‘huevo de pascua‘».

Esto es algo que entiendo, pero no comparto como alguien que usa mucho este gesto. Entiendo que cuando pasa algo sin que queramos es algo confuso, pero también puedes entender por qué a pasado y aprender a aprovecharlo. Para mí es un paso atrás, pues tener que pulsar Ctrl+V o clic derecho y luego buscar la opción me parece más lento, y para mí menos intuitivo.

Como GNOME, Mozilla tampoco eliminaría la opción por completo. Podría añadir una opción en los ajustes para recuperar el comportamiento.

No te afectará si usas Chromium y otros escritorios

A mí ese gesto me gusta. Confieso que no me hace ninguna gracia que lo quiten, pero yo suelo usar Vivaldi (Chromium) y KDE, por lo que no me veré afectado en caso de que ambos proyectos vayan adelante. Por otra parte, es un mal menor si permiten recuperar el comportamiento que llevo usando al menos los últimos diez años. No me gustan demasiado los cambios, y menos si me quitan algo que doy por sentado. Veremos cómo acaba todo esto.