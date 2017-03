GNOME Web añade soporte inicial para Firefox Sync

El proyecto GNOME viene trabajando bastante fuerte en su integración con varios servicios web, y ya vimos lo bien que les ha salido con Google Drive. Por eso no sorprente tanto que sigan en esa senda y ahora nos vuelvan a mostrar la enorme utilidad de las APIs abiertas, en este caso las de Mozilla ya que ahora hay soporte inicial para Firefox Sync en GNOME Web.

Para quienes no estén bien al tanto, se trata del navegador web oficial del proyecto GNOME, que anteriormente se llamaba Epiphany y que desde siempre ha buscado ofrecer un enfoque minimalista. Y Firefox Sync es una característica del navegador de Mozilla con la cual se pueden sincronizar marcadores, historial de navegación, contraseñas, extensiones y pestañas abiertas entre diferentes sesiones que tengamos abiertas en varios dispositivos y plataformas.

A no entusiasmarse demasiado, eso si, ya que por eso hablábamos antes de ‘soporte inicial’ puesto que como bien explican los desarrolladores no es que podremos sincronizar las pestañas entre el navegador GNOME Web y el de Mozilla, sino que lo que harán es basarse en la tecnología de Firefox Sync para permitir a los usuarios de Web sincronizar el historial de navegación, los marcadores y las pestañas abiertas entre diferentes sesiones del navegador de GNOME.

No es poca cosa, y están enfocados en seguir añadiendo posibilidades en las próximas versiones. Se trata de una funcionalidad bastante interesante para los usuarios de este popular escritorio de GNU/Linux, y fue desarollada por Gabiel Ivascu durante un Google Summer of Code llevado a cabo hace unos meses, pero que no han llegado a incluir en el recientemente lanzado GNOME 3.24 (del cual te estuvimos contando hace un par de días aquí en Linux Adictos).

Las cosas están bastante avanzadas de acuerdo a Michael Catanzaro, uno de los principales devs de Web, y es más que probable que podamos verlas en funcionamiento para cuando llegue GNOME Web/Epyphany 3.26.