En Linux tenemos muchos escritorios, y eso es bueno y malo. Bueno porque tenemos donde elegir, malo porque una aplicación puede desentonar si no está diseñada para nuestro entorno gráfico. Ese no es un problema que veamos en Gedit para GNOME, pero el proyecto que hay detrás de este popular escritorio está desarrollando su propio editor de textos, con su filosofía, pero lleno de funciones para que no echemos nada en falta.

Así lo ha publicado Christian Hergert (vía It’s FOSS) en su blog, en donde tenemos todo explicado con todo tipo de capturas. Para empezar, Hergert dice que el diálogo de preferencias ha vuelto, y lo ha hecho con un diseño mejorado. Hace un tiempo lo eliminaron, pensando que se mejoraría la experiencia de usuario, pero han dado marcha atrás, no sin antes retocar un poco su imagen.

Text Editor, el editor de textos de GNOME se prepara para GNOME 42

El menú Abrir tipo «popover» también ha recibido retoques estéticos, y se ha añadido un GSetting para los que quieren espacios visuales en la opción de dibujar. Si se prefiere algo más parecido a Vim, este «Text Editor» puede probar su emulador usando GtkSourceVimIMContext, algo que se puede ejecutar con el comando (si se usa la versiòn flatpak) flatpak run –command=gsettings org.gnome.TextEditor.Devel \ set org.gnome.TextEditor keybindings vim # or «default». Como mucho otro software de GNOME, está creado en libadwaita, y se puede personalizar con muchos colores.

Y la pregunta del millón es: ¿sustituirá a Gedit como editor de textos por defecto en la próxima versión del escritorio? Es difícil saberlo. Hay que tener un par de cosas en cuenta: la primera es que el hecho de que GNOME cambie una aplicación por defecto no significa que ésta vaya a cambiar en todas las distribuciones que usen GNOME. Es decir, por ejemplo Ubuntu puede decidir mantenerse en Gedit aunque GNOME haga el cambio. La otra es que, como explican en It’s FOSS, el desarrollo de Gedit parece no ir todo lo rápido que debería, por lo que lo que escribe Hergert diciendo que «Editor de textos ha estado cogiendo forma de verdad en las últimas dos semanas mientras nos apresuramos a preparar las cosas para GNOME 42» puede referirse a eso.

Decidan lo que decidan, quien prefiera Gedit siempre podrá instalarlo por su cuenta desde los repositorios oficiales de prácticamente cualquier distro.