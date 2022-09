Hace unos días, el equipo de Phosh publicó algunos de sus avances y eran interesantes, pero hoy se ha publicado un artículo sobre lo nuevo en GNOME Shell Mobile y es más que interesante, impresionante. Esta es la propuesta de GNOME Project, por lo que queda en el aire cómo seguirá promocionando Phosh cuando lancen la primera versión estable de su propio trabajo.

Phosh nunca ha tenido el diseño que a mí me habría gustado, y Plasma sigue pareciendo un trabajo en construcción. La demo que han publicado los de GNOME recuerda mucho a lo que vemos en los mejores teléfonos Android o incluso el iPhone de Apple. No, no exagero. Aunque hay que tener en cuenta que es una demo, todo se ve demasiado bien.

GNOME Shell Mobile pisa el acelerador

La entrada del blog de GNOME tiene mucho texto (insertar meme de Yoda aquí), pero también vídeos. Y como una imagen vale más que mil palabras, enlazo aquí los vídeos, que no tienen desperdicio.

Si los vídeos no se ven en tu navegador, activa el Picture-in-Picture.

En este primero vemos cómo deslizando un dedo desde abajo se entraría a la «Vista General», o lo que llamamos la multitarea en móviles. Aparece una caja de búsqueda, las tarjetas de las aplicaciones abiertas y debajo como un cajón de apps. Como dato, se cierran del todo deslizando las tarjetas hacia arriba. Más aún, la línea que hay en la parte inferior nos permite pasar a la app de la izquierda o la derecha deslizando en una de esas direcciones.

En cuanto a la búsqueda, que eso no aparece en el vídeo pero sí en una captura en el artículo original, irán apareciendo coincidencias mientras escribimos, incluidas las que tengan que ver con ajustes.



En este segundo vemos el navegador y el teclado virtual, el teclado normal en cualquier teléfono. Tiene un buen diseño que queda perfectamente en móviles y soporta emojis. La animación de entrada también es muy fluida.

En el siguiente vemos el cajón de aplicaciones o «grid», más concretamente cómo podemos ordenar los iconos de las aplicaciones. Todo se ve muy «móvil», es decir, no desentona con lo que estamos acostumbrados a ver en Android o iOS/iPadOS: si ponemos un icono encima de otra aplicación, se creará una nueva carpeta, o podemos moverlos a donde queramos. Esto, como todo, y recordando que es una demo, funciona sin nada de retardos ni tirones. Es todo fluidez. Insisto en que es una demostración porque este tipo de pruebas se hacen en las mejores condiciones posibles, y luego puede no verse igual de bien cuando lo intentemos en casa.

En el cuarto y último vídeo nos muestran lo que sería el centro de control, con los ajustes rápidos y algunos widgets como el de la música.

Qué es lo próximo

GNOME Shell para móviles lleva poco tiempo desde que se anunció, y los progresos que han hecho en tan poco tiempo impresionan. Pero claro, aún no tienen nada para uso general, y tienen que seguir mejorando. En la hoja de ruta, el proyecto dice que tiene que hacer que «la experiencia móvil sea realmente increíble«, añadiendo cosas como:

Llamadas en la pantalla de bloqueo (es decir, una API para que las aplicaciones dibujen sobre la pantalla de bloqueo).

Llamadas de emergencia.

Respuesta háptica.

Desbloqueo con PIN.

Adaptación del diseño del teclado del terminal para el móvil, más diseños de teclado personalizados, por ejemplo, para las URL.

Renovación de las notificaciones, incluyendo la agrupación y mejores acciones.

Activación de los ajustes rápidos de la linterna.

Reordenación del espacio de trabajo en la vista general.

Para probarlo, el proyecto recomienda usar GNOME OS Nightly. También mencionan a postmarketOS, pero no hay imágenes disponibles, o las suyas propias, pero tampoco las han publicado aún. Por lo tanto, la única opción válida sería la primera, pero yo me esperaría a que se lanzaran imágenes específicas.

GNOME Shell para móviles pinta bien, y pinta aún mejor el escenario general ahora que este segundo proyecto grande (el otro sería KDE) ha entrado en juego y está jugando realmente bien.