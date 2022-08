Si se preguntara «¿Qué distribución con GNOME es la que más representa al escritorio?», la mayoría respondería sin lugar a dudas que lo es Ubuntu. Pero eso no es del todo cierto. De hecho, Canonical suele ir por su camino, y no incluye partes de GNOME cuando no le parece bien. Fedora sí respeta un poco más al escritorio más popular, pero este artículo es sobre algunos cambios que podrían llegar junto a Kinetic Kudu, como el GNOME Console que ya lleva un tiempo entre nosotros.

Ya hace meses que se realizó una propuesta para usar GNOME Console en Ubuntu 22.10, pero había problemas que solucionar. Uno de ellos era que no se podían abrir nuevas pestañas en el directorio de trabajo actual de la pestaña, algo que ya ha sido resuelto, aunque se recomienda instalar el paquete nautilus-extension-gnome-console para que todo funcione correctamente.

GNOME Console soporta mejor los cambios de color

GNOME Console respeta mejor los ajustes del sistema operativo, por ejemplo, soportando los temas claro y oscuro de GNOME. Por otra parte, soporta transparencias y otros cambios, como los colores de la cabecera cuando se usa el comando «sudo». Esto es algo que ya habrá visto cualquiera que haya usado alguna versión móvil basada en GNOME, como las de Mobian o Arch Linux: al poner «sudo» y confirmar la contraseña, la cabecera se pone en rojo, lo que deja claro que tenemos o hemos activado los privilegios.

El cambio es una propuesta del mismo proyecto GNOME, por lo que no sólo Ubuntu se pasará a la nueva app de terminal, sino que otras harán lo mismo con el paso del tiempo.

Por otra parte, GNOME 42 también introdujo una nueva app para editar textos, y Canonical decidió mantenerse en Gedit. Si no pasa nada, Ubuntu abandonará el famoso y longevo editor en favor de GNOME Text Editor. Se espera que ambas aplicaciones estén disponibles cuando Ubuntu 22.10 sea lanzado a mediados de octubre.