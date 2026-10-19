GNOME 51.1 y GNOME 50.6 ya están disponibles con una nueva ronda de correcciones para el entorno de escritorio utilizado por numerosas distribuciones GNU/Linux. Mientras la primera actualización se centra en pulir la recién estrenada serie 51, la segunda mantiene la rama 50 con correcciones para los usuarios que todavía no han migrado a la versión más reciente.

Se trata de actualizaciones de mantenimiento, no de nuevas versiones principales. Su objetivo es solucionar errores detectados tras las publicaciones anteriores, mejorar la estabilidad y corregir problemas que pueden afectar a tareas cotidianas, como mover ventanas entre pantallas, utilizar el escritorio con Wayland o administrar archivos desde Nautilus.

GNOME 51.1 corrige problemas de Mutter y Wayland

Uno de los componentes que recibe cambios importantes es Mutter, el gestor de ventanas y compositor utilizado por GNOME. La versión 51.1 corrige problemas de arrastrar y soltar elementos entre aplicaciones Wayland y programas que se ejecutan mediante Xwayland, la capa de compatibilidad que permite utilizar aplicaciones diseñadas para X11 dentro de una sesión Wayland.

También se solucionan errores relacionados con la asignación de ventanas a los monitores después de modificar la configuración de las pantallas. El comportamiento de los espacios de trabajo al reorganizar monitores recibe correcciones adicionales, mientras que la gestión de los tiempos de presentación de fotogramas mejora durante los modos de ahorro energético.

Estos cambios resultan especialmente relevantes para los equipos con varios monitores y para quienes utilizan aplicaciones que combinan tecnologías gráficas diferentes.

Shell y Nautilus también reciben mejoras en GNOME 51.1

GNOME Shell 51.1 incorpora correcciones en diferentes partes de la interfaz. Entre ellas figuran un ajuste en la posición del reloj de la pantalla de bloqueo, mejoras en la alineación de las miniaturas de los espacios de trabajo para idiomas escritos de derecha a izquierda y una solución para un problema de Quick Settings que podía impedir el uso de direct scanout, una técnica que permite presentar imágenes directamente en pantalla sin pasar por determinadas etapas de composición.

La actualización también corrige filtros de color en escala de grises, mejora algunos elementos de inicio de sesión web y soluciona fugas de memoria.

Por su parte, Nautilus 51.1, el administrador de archivos de GNOME, recibe arreglos relacionados con la reutilización de pestañas al abrir ubicaciones desde el escritorio, la asignación de iconos personalizados y los indicadores de permisos. También se corrigen problemas del diálogo de propiedades, incluida una situación en la que algunas ventanas podían abrirse con un tamaño demasiado reducido.

Correcciones de seguridad en GNOME Web

La seguridad es otro de los aspectos contemplados en GNOME 51.1. GNOME Web, el navegador del proyecto, corrige una vulnerabilidad identificada como CVE-2026-94291, relacionada con el tratamiento inseguro de determinados elementos iframe mediante esquemas internos del navegador.

La corrección refuerza la protección del navegador y constituye uno de los motivos para mantener actualizados los componentes del escritorio, especialmente en equipos que utilizan GNOME Web para acceder habitualmente a Internet.

GNOME 50.6 mantiene la rama anterior

La publicación de GNOME 50.6 está dirigida a quienes continúan utilizando la serie 50, que pasa a considerarse la rama anterior mantenida tras la llegada de GNOME 51. Entre los componentes que reciben correcciones se encuentran GNOME Shell, Mutter y Nautilus.

Los arreglos incluyen problemas con las notificaciones de unidades desconectadas, indicadores de permisos de solo lectura y ventanas de propiedades que podían aparecer demasiado pequeñas. Mutter también corrige un problema relacionado con la rotación automática de pantalla en teléfonos que carecen de un interruptor específico para el modo tableta.

Además, GLib 2.88.4 incorpora correcciones de seguridad retroportadas. De este modo, los usuarios que permanezcan temporalmente en GNOME 50 pueden beneficiarse de mejoras sin tener que cambiar inmediatamente a la nueva rama.

Disponibilidad en las distribuciones Linux

Las nuevas versiones se distribuyen mediante los canales de publicación de GNOME y las actualizaciones de cada distribución. La llegada efectiva a los usuarios dependerá de los repositorios, las políticas de mantenimiento y el calendario de cada sistema operativo.

Quienes ya utilicen GNOME 51 deberían recibir las correcciones de la serie 51.1 cuando su distribución las incorpore. Los usuarios que continúen con GNOME 50 pueden seguir recibiendo arreglos mediante la rama 50.6.

Ambas versiones refuerzan el mantenimiento del escritorio Linux, con especial atención a la estabilidad gráfica, la gestión de ventanas, el administrador de archivos y la seguridad del navegador.