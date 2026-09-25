GNOME 50.5 ya está disponible. El proyecto ha publicado el 24 de septiembre esta nueva actualización de mantenimiento de GNOME 50, centrada en corregir errores, mejorar la estabilidad y solucionar varios problemas de seguridad detectados en diferentes componentes del escritorio. El propio equipo de GNOME recomienda actualizar a todos los sistemas que todavía utilizan esta versión. Esta versión llega tras la 50.4 de hace algo más de dos meses.

Aunque GNOME 50.5 no introduce nuevas funciones importantes, la actualización afecta a 22 módulos del proyecto y reúne correcciones en componentes tan importantes como GNOME Shell, Mutter, GTK, GDM, GVfs y Epiphany. Por tanto, estamos ante una actualización de mantenimiento que conviene instalar, especialmente en equipos que continúan utilizando GNOME 50. El propio proyecto describe esta versión como una actualización de corrección de errores que debería resultar segura y poco problemática para los usuarios de GNOME 50.

GNOME 50.5 mejora la estabilidad y corrige varios problemas de seguridad

Una de las partes que recibe más correcciones es GNOME Shell 50.5. La actualización soluciona un problema gráfico que podía aparecer al cambiar de espacio de trabajo utilizando direct scanout , además de corregir un bloqueo relacionado con el interruptor de la conexión inalámbrica.

También se han realizado varios ajustes en la pantalla de bloqueo y desbloqueo. GNOME Shell ahora impide desbloquear la sesión cuando se ha alcanzado el límite de tiempo de uso configurado y corrige problemas de navegación mediante teclado en el diálogo de desbloqueo. También se cancelan los diálogos que solicitan contraseñas para montar dispositivos cuando se bloquea la pantalla.

Otro cambio evita que las ventanas abiertas mediante la acción new-window terminen en un espacio de trabajo incorrecto. El componente también incorpora correcciones de fugas de memoria, un bloqueo y mejoras en la carga paralela de texturas.

Mutter 50.5 corrige problemas con monitores y HDR

El compositor y gestor de ventanas Mutter 50.5 también recibe una colección importante de correcciones. Entre ellas aparece un problema que podía provocar que el compositor se bloqueara al conectar en caliente un monitor externo.

También se solucionan errores relacionados con configuraciones de múltiples monitores, incluyendo situaciones en las que el sistema podía identificar incorrectamente cuál era la pantalla principal. La actualización incorpora además correcciones relacionadas con el renderizado y el direct scanout.

Los usuarios que utilizan HDR encontrarán una corrección especialmente interesante: Mutter soluciona un problema que podía hacer que el contenido SDR apareciese desaturado cuando el modo HDR estaba activado. También se han corregido problemas relacionados con el uso de búferes entre diferentes GPU, además de varios fallos gráficos y bloqueos.

GTK y GDM también reciben correcciones en GNOME 50.0

GTK 4.22.5 incorpora una corrección para un fallo de segmentación relacionado con Wayland, además de solucionar problemas de compilación en sistemas ARM de 32 bits y otros errores relacionados con dmabuf, renderizado y gestión del foco del puntero.

Por su parte, GDM 50.3, el gestor de inicio de sesión de GNOME, corrige una regresión de autenticación provocada por una corrección de seguridad anterior. También soluciona dos posibles problemas de uso después de liberar memoria, uno de los cuales podía provocar el cierre de una sesión durante el bloqueo o desbloqueo de la pantalla.

GNOME 50.5 introduce varias correcciones de seguridad en GVfs, Epiphany y librsvg

GNOME 50.5 también incluye varias correcciones de seguridad que afectan a componentes externos al núcleo visual del escritorio. GVfs 1.60.3 corrige la vulnerabilidad identificada como CVE-2026-88924 , relacionada con la propiedad de un socket utilizado por su backend administrativo. También soluciona problemas relacionados con cuerpos de respuestas DAV que podían provocar bloqueos.

El navegador web de GNOME, Epiphany, aparece en esta actualización con la versión 50.6. Entre sus correcciones se encuentra un problema de inyección de código JavaScript relacionado con un selector CSS utilizado por la función de autocompletado. También se corrige una vulnerabilidad de tipo path traversal en archivos XPI de WebExtensions, que podía permitir que un archivo manipulado escribiera fuera del directorio previsto.

Por otro lado, librsvg 2.62.4 soluciona un problema de uso después de liberar memoria que podía producirse al procesar determinadas entidades XML anidadas. La actualización también incorpora actualizaciones de dependencias de Rust relacionadas con avisos de seguridad.

Otros componentes del ecosistema GNOME también reciben correcciones, incluyendo Nautilus, GNOME Software, libsecret y libgsf. Entre ellas encontramos mejoras de estabilidad, correcciones en la gestión de archivos y cambios destinados a evitar problemas de acceso concurrente o procesamiento de archivos malformados.

GNOME 50.5 es, por tanto, una actualización de mantenimiento sin nuevas funciones destacadas, pero con suficientes correcciones de estabilidad y seguridad como para resultar relevante. El propio GNOME Release Team recomienda actualizar los sistemas que todavía utilizan GNOME 50 y señala que la actualización debería ser segura y poco problemática para los usuarios existentes.