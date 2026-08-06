El proyecto GNOME ha puesto a disposición de los usuarios la versión 50.4, que supone la cuarta entrega de mantenimiento dentro de la serie 50 de su popular escritorio. Esta actualización, publicada aproximadamente un mes después de la 50.3, se centra en corregir diversos errores y pulir detalles en varios componentes y aplicaciones principales del entorno.

Entre los cambios más destacados, se ha mejorado la animación de los menús en GNOME Shell, un aspecto que muchos usuarios notarán en el día a día. Además, se ha resuelto un problema con el cursor magnificado que aparecía desalineado en pantallas de alta densidad (HiDPI), algo que afectaba a quienes usan escalado fraccionado o monitores de alta resolución.

GNOME 50.4 introduce correcciones adicionales y estabilidad

La nueva versión también soluciona un fallo de sonido que se producía al enviar cambios de volumen redundantes, evitando así pequeños cortes o ruidos no deseados. Asimismo, se ha corregido un error que ocurría al cambiar a una ventana minimizada en otro espacio de trabajo, lo que podía provocar un comportamiento inesperado en la gestión de ventanas.

Estas correcciones se suman a las ya incluidas en las versiones anteriores, consolidando la estabilidad de GNOME 50.4 como una opción fiable para quienes buscan un escritorio moderno y funcional. Aunque no se han anunciado nuevas funciones destacadas, el enfoque en la resolución de bugs es clave para la experiencia diaria.

La actualización estará disponible próximamente a través de los repositorios oficiales de las principales distribuciones Linux, como Fedora, Ubuntu o Arch Linux, entre otras. Se recomienda actualizar para beneficiarse de estas mejoras y evitar posibles incidencias.

En definitiva, GNOME 50.4 refuerza el compromiso del proyecto con la calidad, ofreciendo un parche que mejora la fluidez visual y corrige errores molestos. Una actualización recomendada para todos los que ya usan la serie 50, y que demuestra que el mantenimiento constante sigue siendo una prioridad.