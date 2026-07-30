GNOME 50.3 mejora el escritorio remoto con aceleración para GPU AMD

GNOME 50.3 ya está disponible como la tercera actualización de mantenimiento de la serie GNOME 50. Aunque se trata de una versión centrada principalmente en la corrección de errores, incorpora una mejora especialmente importante para quienes utilizan el escritorio remoto: la aceleración por hardware en equipos con GPU AMD.

Además de esta novedad, la actualización soluciona diversos fallos repartidos entre GNOME Shell, Mutter y otras aplicaciones del proyecto, mejorando la estabilidad y la experiencia general del escritorio. Recordamos que esta tercera actualización de mantenimiento ha llegado poco menos de dos meses después de la versión anterior.

GNOME 50.3 mejora el escritorio remoto en equipos con GPU AMD

La principal novedad de GNOME 50.3 es la activación de la aceleración por hardware para el escritorio remoto en sistemas con tarjetas gráficas AMD. Gracias a este cambio, la codificación del vídeo puede realizarse mediante la GPU, reduciendo la carga sobre la CPU y proporcionando sesiones remotas más fluidas, con menor latencia y un uso más eficiente de los recursos del sistema.

La actualización también incluye diversas correcciones en Mutter, el gestor de ventanas y compositor de GNOME, mejorando la estabilidad del escritorio y solucionando pequeños errores detectados desde la publicación de GNOME 50. Estas mejoras benefician tanto al uso diario como a la compatibilidad con diferentes configuraciones de hardware.

Por su parte, GNOME Shell y varias aplicaciones del ecosistema reciben igualmente correcciones de estabilidad y mantenimiento. Aunque no incorpora nuevas funciones destacadas más allá del escritorio remoto acelerado en GPU AMD, GNOME 50.3 continúa refinando la experiencia del usuario y preparando el terreno para futuras versiones del entorno de escritorio.

Como ocurre con el resto de versiones de mantenimiento, se recomienda instalar GNOME 50.3 tan pronto como esté disponible en la distribución Linux utilizada para beneficiarse de todas las correcciones de errores y mejoras de estabilidad incluidas en esta actualización.