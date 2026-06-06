GNOME 50.2 ya está disponible y llega, casi dos meses después de la versión anterior, con una mejora que, aunque pueda parecer menor a primera vista, tiene un impacto notable en las grabaciones de pantalla realizadas desde este popular entorno de escritorio para Linux. La actualización introduce cambios que permiten optimizar la codificación de vídeo H.264 mediante VA-API, mejorando la eficiencia y reduciendo el tamaño de los archivos generados durante las capturas de pantalla.

La nueva versión continúa la línea de trabajo iniciada con GNOME 50, centrada en perfeccionar el rendimiento general del escritorio y las funciones relacionadas con el screencast. Aunque no incorpora grandes novedades visuales, sí corrige uno de los problemas que afectaban a quienes utilizan con frecuencia las herramientas integradas de grabación, especialmente en equipos que aprovechan la aceleración por hardware para codificar vídeo.

GNOME 50.2 mejora la eficiencia de las grabaciones de pantalla en Linux

Uno de los cambios más importantes incluidos en GNOME 50.2 es la incorporación del control de tasa de bits en las canalizaciones de screencast basadas en VA-API y H.264. Esta función permite gestionar de forma más eficiente la cantidad de datos utilizada durante la codificación del vídeo, evitando que se generen archivos excesivamente grandes sin una mejora proporcional en la calidad de imagen.

Hasta ahora, algunas grabaciones realizadas mediante aceleración por hardware podían producir archivos considerablemente más pesados de lo esperado. El problema estaba relacionado con la ausencia de una configuración adecuada para controlar la tasa de compresión utilizada por el codificador H.264. Como consecuencia, el sistema empleaba valores demasiado elevados, incrementando de forma innecesaria el espacio de almacenamiento requerido.

Gracias a la corrección introducida en GNOME 50.2, las grabaciones pueden mantener una calidad visual muy similar utilizando una cantidad mucho menor de datos. Esto supone una ventaja tanto para usuarios domésticos como para profesionales que crean tutoriales, demostraciones de software, sesiones de formación o contenidos destinados a plataformas de vídeo.

Beneficio para streamers

La mejora también beneficia a quienes comparten grabaciones a través de Internet. Al reducirse el tamaño de los archivos, disminuyen los tiempos de subida y descarga, además de facilitar el almacenamiento de grandes cantidades de contenido sin consumir tanto espacio en disco.

Este cambio forma parte del esfuerzo continuo de los desarrolladores de GNOME por optimizar las funciones multimedia del escritorio. Durante los últimos lanzamientos, el proyecto ha trabajado intensamente en áreas como el escritorio remoto, la aceleración gráfica y las herramientas de captura de pantalla, buscando ofrecer una experiencia más moderna y eficiente en equipos Linux.

Aunque se trata de una actualización de mantenimiento, GNOME 50.2 demuestra la importancia de pulir aspectos técnicos que afectan directamente al uso diario del sistema. La incorporación del control de tasa en las grabaciones H.264 mediante VA-API permite aprovechar mejor los recursos del hardware, mejorar la eficiencia de almacenamiento y ofrecer una experiencia más equilibrada para todos los usuarios del entorno de escritorio.