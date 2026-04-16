GNOME 50.1 ya está disponible como la primera actualización de mantenimiento de la serie 50, centrada principalmente en mejorar la estabilidad y pulir varios aspectos del entorno de escritorio. Esta versión no introduce cambios radicales, pero sí corrige problemas detectados tras el lanzamiento inicial, algo habitual en este tipo de revisiones.

Entre sus novedades más visibles se encuentra una mejora concreta en la experiencia de usuario al conectarse a redes WiFi públicas, junto con ajustes internos en componentes clave como GNOME Shell y Mutter. Todo ello busca ofrecer un entorno más consistente, especialmente en situaciones reales de uso donde antes podían aparecer pequeños fallos o limitaciones.

GNOME 50.1 mejora la conectividad y la experiencia general

Además de estas mejoras, GNOME 50.1 incluye diversas correcciones de errores y optimizaciones en el rendimiento. Por ejemplo, se han solucionado problemas relacionados con el uso de memoria, el comportamiento de ventanas y algunos fallos específicos en configuraciones con GPU, lo que contribuye a una experiencia más estable en distintos tipos de hardware.

Uno de los cambios más destacados de GNOME 50.1 es la incorporación de soporte básico de zoom en el portal cautivo dentro de GNOME Shell. Esto permite ampliar la interfaz cuando se accede a redes que requieren autenticación web, algo especialmente útil en pantallas pequeñas o para mejorar la accesibilidad.

Junto a esto, también se ha habilitado el agente de red en la pantalla de bloqueo, facilitando la conexión a redes sin necesidad de iniciar sesión previamente. Otro ajuste relevante afecta al teclado en pantalla, que ahora se adapta mejor a dispositivos con resoluciones reducidas, mejorando su usabilidad en tablets o equipos compactos.

En conjunto, esta actualización refuerza la base de GNOME 50 con mejoras prácticas y correcciones clave, consolidando una versión más madura del escritorio y preparando el terreno para futuras actualizaciones con cambios más ambiciosos. Recordamos que esta versión será la que usen distribuciones populares como Ubuntu 26.04 y Fedora 44, que llegarán en las próximas semanas.