GNOME 49.4 ya está disponible como cuarta actualización de mantenimiento de la serie de escritorio GNOME 49 “Brescia” y llega con un paquete considerable de correcciones y pequeños cambios pensados para pulir la experiencia diaria. Aunque no introduce un gran salto visual, sí se centra en arreglar detalles que muchos usuarios se encuentran a diario en sus equipos con GNU/Linux.

Esta entrega se publica aproximadamente un mes después de GNOME 49.3 y se distribuirá de forma progresiva a través de los repositorios estables de las distintas distribuciones, como Debian, Ubuntu, Fedora, openSUSE o distribuciones derivadas. La recomendación general es instalar la actualización en cuanto llegue a los repositorios oficiales para aprovechar las mejoras de estabilidad y las correcciones de errores.

Núcleo de cambios en GNOME 49.4

En el corazón de la actualización, GNOME 49.4 se centra en pulir el comportamiento del entorno más que en añadir grandes novedades visibles. Una de las correcciones más relevantes afecta al seguimiento del tiempo de pantalla cuando entran en juego los llamados “idle inhibitors”, mecanismos que evitan que el sistema considere inactivo al usuario. Con esta revisión, el cálculo del tiempo de uso resulta más fiable y coherente, algo útil tanto para controles parentales como para quien quiera vigilar mejor sus hábitos frente al ordenador.

Otro bloque importante de cambios se encuentra en el menú de Configuración Rápida (Quick Settings). Se ha corregido el comportamiento de enfoque de las pestañas y elementos del menú, de forma que la navegación con teclado o mediante accesibilidad sea más consistente. Esto supone una mejora discreta pero clave para quienes se apoyan en atajos de teclado o tecnologías de asistencia y necesitan que el foco se mueva siempre de manera predecible.

La versión 49.4 también introduce un ajuste práctico en la gestión de las carpetas por defecto del usuario (como Documentos, Imágenes, Descargas, etc.). Hasta ahora, si el usuario eliminaba estas carpetas, el entorno podía recrearlas automáticamente, generando confusión en entornos más personalizados. Con el nuevo comportamiento, GNOME evita volver a crearlas una vez eliminadas, respetando más la organización manual que cada persona haga en su directorio personal.

Mejoras en pantalla, HDR y compartición

GNOME 49.4 presta especial atención a la parte gráfica, un frente sensible especialmente en portátiles y sobremesas modernos. En esta versión se ha decidido desactivar el tone mapping en configuraciones HDR, una medida destinada a evitar problemas de color o brillo anómalos en determinadas combinaciones de hardware y controladores. Aunque pueda parecer un paso conservador, ayuda a ofrecer un comportamiento más predecible mientras se sigue puliendo el soporte HDR.

También se han corregido fallos en la compartición de pantalla, en particular en monitores que no informan de una tasa de refresco (framerate) estándar. Esta corrección es relevante para usuarios que comparten pantalla con frecuencia en videollamadas, herramientas de soporte remoto o grabación de escritorio, algo muy habitual tanto en entornos laborales como en la enseñanza a distancia.

En paralelo, se han aplicado cambios para asegurar que Mutter, el gestor de ventanas de GNOME, aplique correctamente la escala de pantalla inicial cuando se utiliza el servidor gráfico Xorg. Esto beneficia sobre todo a portátiles con pantallas de alta densidad de píxeles (HiDPI), donde una escala mal aplicada puede dejar textos y elementos o demasiado pequeños o demasiado grandes, generando una experiencia incómoda desde el primer arranque de sesión.

Ajustes en GNOME Control Center y componentes internos

El panel de Configuración (GNOME Control Center), pieza central para gestionar el sistema, también recibe atención en esta actualización. La biblioteca libgvc se ha actualizado para evitar bloqueos y cierres inesperados que se producían al trabajar con versiones más recientes de PipeWire, el componente que gestiona audio y vídeo en muchas distribuciones modernas. Este ajuste mejora la fiabilidad en tareas como cambiar dispositivos de sonido o gestionar entradas y salidas multimedia.

Además, se ha corregido un problema concreto que impedía abrir el panel de Privacidad desde GNOME Maps. Puede parecer una incidencia menor, pero enlaza con la integración entre aplicaciones y el propio centro de configuración, y facilita a los usuarios controlar permisos y ajustes sensibles relacionados con la ubicación o el acceso a datos personales directamente desde las herramientas que los utilizan.

Juegos de GNOME: Nibbles, Sudoku y Mahjongg

Más allá del escritorio en sí, GNOME 49.4 trae novedades a varios juegos incluidos tradicionalmente en el ecosistema. El clásico GNOME Nibbles se actualiza a la versión 4.5 y añade una función que permite borrar la lista de puntuaciones más altas. Es un cambio sencillo, pero práctico para quienes comparten equipo con otras personas o simplemente quieren resetear sus propios récords y empezar de cero.

El juego GNOME Sudoku pasa a la versión 49.4 y corrige un fallo relacionado con el resaltado de celdas, que podía quedarse atascado tras iniciar una partida personalizada sin mostrar el cuadro de diálogo correspondiente. Esta corrección evita comportamientos extraños en la interfaz y hace que las partidas personalizadas resulten más fluidas y predecibles.

Por su parte, el popular GNOME Mahjongg se actualiza a la versión 49.1.1, con varias mejoras de calidad de vida orientadas al usuario. Se introduce un nuevo menú de pausa con botones de “Reanudar” y “Salir”, se habilita la posibilidad de pausar la partida pulsando la tecla Esc y se detiene el juego automáticamente cuando la ventana principal queda tapada por completo o cuando se muestran diálogos y menús. Este comportamiento hace que las sesiones sean más cómodas, sobre todo en escritorios donde se alterna continuamente entre aplicaciones.

Nautilus (Files) y gestión de archivos

El gestor de archivos Nautilus (Files) es uno de los grandes beneficiados de GNOME 49.4. Entre las mejoras más destacadas se encuentra un soporte refinado para dispositivos MTP, habituales en la conexión de teléfonos móviles Android y otros aparatos multimedia. Con esta revisión, las transferencias y el acceso a contenidos en estos dispositivos resultan más estables y previsibles, algo muy práctico en el día a día.

También se ha corregido la ruta utilizada para ejecutar scripts desde el panel “Recientes”, evitando conflictos que podían surgir cuando se lanzaban acciones personalizadas sobre archivos abiertos recientemente. El soporte para puntos de montaje autofs se ha reforzado, facilitando el trabajo con sistemas de archivos montados bajo demanda, una configuración frecuente en entornos corporativos o educativos donde se accede a recursos de red sólo cuando se necesitan.

Nautilus incorpora además comprobaciones más estrictas de miniaturas no válidas, lo que reduce la aparición de iconos corruptos o previsualizaciones que no se corresponden con el archivo real. Se ha corregido el manejo de la caché de iconos para evitar inconsistencias visuales y se ha solucionado un fallo que provocaba cierres cuando se enviaban archivos a la papelera en sistemas con bind mounts, una técnica avanzada de montaje habitual en configuraciones complejas o servidores de archivos.

Aplicaciones y componentes del ecosistema GNOME

El alcance de GNOME 49.4 no se limita al shell o al gestor de archivos. Aplicaciones como Papers, GNOME Online Accounts, GNOME Software y GNOME Text Editor reciben también correcciones de errores y actualizaciones de traducciones. Estos ajustes mejoran tanto la estabilidad como la coherencia lingüística en distintos idiomas, incluido el español, lo que se nota en mensajes más claros y menús mejor traducidos.

En GNOME Online Accounts se afinan las integraciones con servicios en la nube; en GNOME Software se buscan menos fallos en procesos de instalación y actualización de paquetes; y en GNOME Text Editor se corrigen problemas de funcionamiento que podían afectar al trabajo diario con documentos de texto. Son cambios poco vistosos, pero fundamentales para quienes usan GNOME como entorno principal en equipos de trabajo o estudio.

El proyecto también ha aprovechado para ajustar diversos componentes internos del escritorio, mejorando la comunicación entre servicios y reduciendo pequeños fallos que, acumulados, podían mermar la sensación de solidez del entorno. Aunque muchas de estas correcciones pasan desapercibidas para el usuario medio, contribuyen a que GNOME responda mejor bajo carga, gestione de forma más fiable sesiones prolongadas y reduzca los cuelgues esporádicos.

GNOME 49.4 en las distribuciones GNU/Linux

La actualización a GNOME 49.4 dependerá del ciclo de cada distribución. En sistemas de lanzamiento rápido como Fedora o algunas ediciones de openSUSE es previsible que los paquetes aparezcan en los repositorios de manera muy temprana, mientras que en distribuciones más conservadoras, como Debian estable o algunas versiones LTS de Ubuntu, podrían tardar algo más o llegar a través de repositorios específicos o backports.

Lo más habitual será recibir GNOME 49.4 mediante las actualizaciones normales del sistema, sin necesidad de pasos complicados. En la mayoría de casos bastará con utilizar el gestor de actualizaciones gráfico o ejecutar la herramienta de actualización en consola, según la distribución. Como siempre, se recomienda revisar las notas propias de cada proyecto para confirmar cuándo se integran exactamente estos paquetes en sus ramas estables.

La hoja de ruta del proyecto GNOME prevé que la siguiente versión de mantenimiento, GNOME 49.5, llegue aproximadamente a mediados de marzo de 2026, con más correcciones y pequeños ajustes. Esto encaja con el ritmo habitual del proyecto, que combina lanzamientos mayores con estas revisiones puntuales para pulir errores detectados por la comunidad y las distribuciones.

En paralelo, el proyecto ha publicado también GNOME 48.9 como novena actualización de la serie anterior “Bengaluru”. Esta versión hereda gran parte de las mismas correcciones vistas en GNOME 49.4, aunque aplicadas sólo a algunos componentes. De este modo, los usuarios que todavía se mantienen en la rama 48 pueden beneficiarse de una parte importante de las mismas mejoras sin necesidad de realizar todavía el salto completo a la serie 49.

En conjunto, GNOME 49.4 se posiciona como una actualización sólida y muy orientada a afinar la experiencia del escritorio Brescia en equipos de sobremesa y portátiles actuales. No es una versión que deslumbre por grandes cambios visuales, pero sí por un buen puñado de correcciones y mejoras discretas que, sumadas, hacen que el entorno se sienta más estable, predecible y cómodo en el uso diario, tanto para usuarios particulares como para organizaciones que dependen de un escritorio fiable en sus equipos GNU/Linux.