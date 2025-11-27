La llegada de GNOME 49.2 marca un punto importante dentro del ciclo de la rama 49 «Brescia», no solo por ser una actualización de mantenimiento, sino porque introduce correcciones muy esperadas tanto en Wayland como en X11, mejora la experiencia con varios monitores y pule detalles que afectan al día a día en el escritorio. Es una de esas versiones que, aunque no presume de grandes cambios visuales, se nota desde el primer uso.

En paralelo, el proyecto también ha publicado GNOME 48.7 como actualización de la rama anterior, junto con un montón de actividad en torno al ecosistema GNOME: discusiones en foros sobre memoria, multimonitor, problemas con teclas de brillo o night light, así como el calendario de publicación de tarballs y la vista puesta ya en GNOME 50. Todo ello dibuja un contexto en el que GNOME 49.2 encaja como una pieza clave de transición hacia un escritorio más pulido y preparado para el futuro.

Contexto de GNOME 49.2 y la serie «Brescia»

La versión GNOME 49.2 es la segunda actualización puntual de la serie 49 «Brescia» y llega aproximadamente mes y medio después de GNOME 49.1. Estas versiones intermedias no introducen grandes cambios de diseño, pero sí se centran en pulir errores, mejorar la estabilidad y ajustar el comportamiento de componentes críticos como GNOME Shell, Mutter, GDM, Nautilus o GNOME Software. Es el tipo de lanzamiento que muchas distribuciones integran rápidamente en sus repos estables.

Según el anuncio oficial, la idea es consolidar todo el trabajo realizado desde el lanzamiento inicial de GNOME 49, atendiendo a problemas reales reportados por usuarios, optimizando el uso de memoria en operaciones habituales como la gestión de miniaturas y corrigiendo bugs molestos en áreas sensibles como bloqueo de sesión, gestos táctiles, accesibilidad y atajos de teclado.

GNOME 49.2 introduce mejoras en teclado, accesibilidad y sticky keys

Uno de los puntos más destacados de GNOME 49.2 es la mejora en la gestión de teclas persistentes (sticky keys). Varios usuarios habían reportado regresiones, especialmente en aplicaciones bajo XWayland, donde las teclas modificadoras podían quedarse «atascadas» o comportarse de manera errática. Con esta versión se han corregido estos comportamientos, reduciendo los casos en los que una tecla modificadora seguía activa cuando no debía.

Además de las sticky keys, se ha trabajado en el tratamiento de modificadores ignorados al capturar teclas y botones en X11. Esto es relevante para aplicaciones que dependen de atajos complejos o que necesitan distinguir entre diferentes combinaciones de teclas. GNOME 49.2 introduce un soporte mejorado para gestionar estos modificadores, lo que se traduce en un comportamiento más coherente de los atajos de teclado en sesiones X11 tradicionales.

En la parte de accesibilidad también hay cambios importantes en el lector de pantalla Orca. Se corrige una regresión relacionada con la navegación por tablas cuando, dentro de una cuadrícula, la navegación cambiaba a modo de enfoque (focus mode) de forma inesperada. Esta corrección es especialmente relevante para personas que dependen de Orca en entornos profesionales o educativos, donde la interacción con tablas complejas es habitual.

Soporte mejorado para teclados en pantalla y nuevos layouts

GNOME 49.2 amplía el soporte del teclado en pantalla, un componente esencial tanto para dispositivos táctiles como para usuarios con necesidades de accesibilidad. En esta versión se añaden distribuciones extendidas (extended layouts) para usuarios de Alemania y Austria, lo que permite acceder a más caracteres especiales sin necesidad de trucos adicionales o configuraciones complicadas.

Esta ampliación de layouts responde a la demanda de usuarios germanohablantes que necesitaban teclas adicionales y un mapa de teclado más completo para escribir cómodamente en su idioma. Supone un paso más hacia una internacionalización real, donde el teclado en pantalla deje de ser una solución de compromiso y pase a ser una alternativa funcional para el día a día.

Gestión de monitores en GNOME 49.2: pantallas en mosaico y multimonitor

Uno de los frentes donde GNOME 49.2 pone especial atención es en el manejo de monitores en mosaico (tiled monitors) y la configuración multimonitor. Se han realizado mejoras para que la disposición de pantallas que forman un mosaico se gestione de manera más coherente, tanto en la forma en que se presenta el escritorio como en la manera en que se mueven ventanas y se aplica el tiling.

En este contexto también cobra relevancia el trabajo paralelo que se está haciendo en Mutter y XWayland, especialmente en lo referente a restricciones del cursor y comportamiento en juegos a pantalla completa. De hecho, usuarios que llevaban tiempo sufriendo el problema de que el puntero del ratón se salía de la ventana del juego en configuraciones con múltiples monitores bajo GNOME han celebrado que, por fin, se hayan introducido cambios que ponen fin a esta molestia.

En concreto, se ha anunciado que el 24 de noviembre se levantan las restricciones de XWayland relacionadas con este comportamiento del cursor en escenarios multimonitor, algo que permitiría que el puntero quede correctamente contenido dentro de la ventana de juego cuando estamos en pantalla completa. A falta de que las mejoras lleguen en una nueva versión de Mutter, muchos usuarios ya hablan de esto como una «buena noticia» largamente esperada.

Arreglos en XWayland y comportamiento de atajos globales

GNOME 49.2 también aborda problemas específicos en ventanas XWayland, donde algunos atajos de teclado globales podían quedarse bloqueados. Este comportamiento resultaba especialmente molesto en juegos y aplicaciones heredadas que siguen usando X11 sobre Wayland. La nueva versión corrige estas situaciones en las que un atajo se quedaba «pegado» tras ser utilizado en una ventana XWayland.

Además, la mejora en el manejo de modificadores ignorados al capturar teclas y botones en X11 contribuye a un entorno más consistente para aplicaciones mixtas, donde Wayland y XWayland conviven. Todo ello ayuda a aligerar la transición hacia un futuro en el que Wayland será el estándar para la mayoría de escritorios Linux, pero sin dejar totalmente de lado a las aplicaciones que todavía dependen de X11.

GNOME 49.2 introduce mejoras visuales y de uso en GNOME Shell y GDM

La experiencia de inicio de sesión también recibe algunos retoques con GNOME 49.2. En concreto, se incorpora la posibilidad de ordenar la lista de sesiones en la pantalla de login por nombre de visualización. Esto resulta útil en sistemas con múltiples entornos o sesiones personalizadas, donde el listado podía resultar confuso o poco intuitivo.

Otra corrección clave afecta a GDM (GNOME Display Manager). Se soluciona un bug que impedía que se activara el fallback a X11 cuando fallaba el inicio de sesión automático (autologin). En la práctica, esto significaba que algunos usuarios podían quedarse sin una sesión funcional si algo iba mal con Wayland en el arranque. Con este arreglo, GDM recupera la capacidad de ofrecer una sesión X11 como respaldo cuando la sesión principal no se puede iniciar correctamente.

GNOME 49.2 también se encarga de detalles visuales en el Shell, como un separador mal colocado en el dock (dash) tras desanclar una aplicación en ejecución. Aunque parezca un detalle menor, este tipo de pulidos contribuyen a que el entorno se perciba más cohesionado y sin elementos fuera de lugar.

Correcciones en notificaciones, red y bloqueo de pantalla

Entre las correcciones más prácticas para el día a día encontramos un arreglo a un bug en el ajuste de notificaciones de la pantalla de bloqueo para clientes MPRIS (como reproductores multimedia). Este fallo podía provocar comportamientos inconsistentes en cómo y cuándo se mostraban notificaciones relacionadas con reproducción de audio y vídeo mientras la pantalla estaba bloqueada.

También se corrige la aparición de un icono de red incorrecto cuando se perdía la conectividad, algo que generaba confusión al no representar fielmente el estado real de la conexión. Aunque pueda parecer un detalle menor, en escenarios de trabajo remoto o conexiones inestables es importante que el indicador de red sea fiable.

Otro punto relevante es la solución a un problema que generaba procesos zombi en el helper de autenticación VPN. Este tipo de procesos huérfanos consumen recursos y pueden provocar comportamientos extraños con el tiempo. Con GNOME 49.2 se ha revisado el cierre correcto de estos procesos auxiliares.

Gestos táctiles, locales RTL y lista de resultados

GNOME 49.2 también se ocupa de pulir el comportamiento de los gestos de deslizamiento (swipe) en entornos donde la interfaz se muestra en idiomas de derecha a izquierda (RTL, Right-to-Left), como el árabe o el hebreo. Antes de esta versión, algunos gestos podían comportarse de forma errónea en estos locales, generando una experiencia inconsistente en comparación con idiomas LTR.

Otro ajuste fino se centra en una pequeña anomalía en los resultados de búsqueda, donde podía aparecer un glitch o comportamiento visual extraño al listar resultados. Aunque no se trata de un error crítico, sí afecta a la sensación de fluidez general del Shell, por lo que se ha corregido para ofrecer un desplazamiento y una presentación de resultados más limpia.

Además, se corrige un problema con un congelamiento (freeze) al usar un atajo de cambio de disposición de teclado basado solo en modificadores. En algunos casos, el uso de este tipo de combinación podía colgar la interfaz, algo muy molesto para quienes cambian constantemente de layout de teclado.

Optimización de memoria y mejoras en Nautilus

En el apartado de rendimiento, GNOME 49.2 introduce cambios pensados para reducir el uso de memoria asociado a las miniaturas de archivos. El sistema de thumbnails es indispensable para previsualizar imágenes, vídeos y documentos, pero también puede convertirse en una fuente de consumo excesivo de RAM si no se gestiona bien.

El gestor de archivos Nautilus también recibe varias mejoras: por un lado, se corrige la ordenación de dispositivos de loopback para que aparezcan de forma lógica en la lista, evitando confusiones con otros dispositivos; por otro, se resuelven problemas con el manejo de directorios XDG sin definir, algo que podía generar rutas raras o comportamientos extraños cuando ciertas variables de entorno no estaban bien configuradas.

Zoom y visualización de imágenes en Loupe

El visor de imágenes Loupe, cada vez más integrado como visualizador por defecto en GNOME, ajusta uno de sus atajos de teclado más importantes. En GNOME 49.2 se ha actualizado el atajo para el zoom al 300% (Ctrl + 3, 3) para que realmente amplíe la imagen al 300% en lugar del 200%, que era el comportamiento previo por error.

Este tipo de detalles demuestra la atención que se está poniendo en alinear la interfaz con las expectativas de los usuarios, especialmente aquellos que trabajan con imágenes con frecuencia y necesitan zooms precisos y bien definidos. Tener un atajo que promete un 300% y realmente ofrece ese nivel de zoom es algo básico, pero fundamental para la confianza en la herramienta.

GNOME Web (Epiphany) y navegación más consistente

El navegador GNOME Web (Epiphany) también se ve beneficiado en esta actualización. A partir de GNOME 49.2, el navegador muestra siempre la barra de acciones al pasar a modo estrecho, es decir, cuando se reduce el ancho de la ventana o se usa en dispositivos con pantallas pequeñas. Esto evita situaciones en las que determinadas acciones quedaban poco accesibles o escondidas.

Además, Epiphany ahora se asegura de decodificar las URLs de forma consistente antes de mostrarlas en la interfaz de usuario. Esto significa que los enlaces se ven de forma más legible, sin tanto carácter codificado, lo que mejora tanto la claridad como la verificación de la dirección real de una página web.

GNOME Software, Flatpak y gestión de actualizaciones

Otro error corregido en GNOME Software está relacionado con las actualizaciones offline. Un bug impedía que GNOME Shell convirtiera de forma adecuada un apagado en reinicio para aplicar dichas actualizaciones, lo que podía interrumpir el flujo pensado para instalar cambios importantes al reiniciar el sistema.

También se ha ajustado el comportamiento de GNOME Boxes para que las descargas temporales se escriban en /var/tmp en lugar de /tmp. Este cambio puede parecer menor, pero está relacionado con cómo se manejan los archivos temporales de mayor tamaño y su persistencia entre reinicios, algo relevante en escenarios de máquinas virtuales y descargas voluminosas.

Ajustes en GNOME Settings y código QR de redes Wi‑Fi

Dentro del panel de Configuración de GNOME (GNOME Settings) también hay novedades. Se ha mejorado el diálogo de código QR para redes Wi‑Fi, una función que permite compartir fácilmente el acceso a una red inalámbrica escaneando un código con el móvil u otro dispositivo.

Con GNOME 49.2, este cuadro de diálogo resulta más claro y usable, facilitando la conexión rápida de invitados o dispositivos adicionales sin tener que teclear contraseñas largas. Es un detalle práctico que se agradece tanto a nivel doméstico como en pequeñas oficinas.

GNOME 49.2 se presenta como una actualización cargada de detalles pulidos, correcciones muy concretas y pequeños refinamientos que, sumados, dan como resultado un escritorio más estable, cómodo y consistente tanto en Wayland como en X11. No rompe nada, no revoluciona la interfaz, pero sí soluciona irritaciones antiguas como el puntero escapándose de los juegos en multimonitor, los procesos zombi de la VPN, los glitches en los resultados de búsqueda o los problemas con sticky keys y atajos globales en XWayland, consolidando así la madurez de la serie 49 «Brescia» y dejando el terreno bien preparado para los siguientes pasos del proyecto GNOME.