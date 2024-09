Hace algo más de una hora, el proyecto que hay detrás del escritorio que usan las ediciones principales de Ubuntu y Fedora, entre otros, ha hecho oficial el lanzamiento de GNOME 47. Muchas novedades, y también un vídeo corto en el que se ven algunas de ellas. Lo que quizá llame más la atención, como siempre, es lo que se ve, y esta edición incluye retoques que saltan a la vista.

En la captura de cabecera, que sale del vídeo que tenéis debajo de estas líneas, vemos que el color del interruptor de la conexión cableada (Wired) tiene un tono que no es el que cabría esperar. No es naranja, no es rojo, sino algo intermedio. Eso es gracias a la novedad que permite que en GNOME 47 se soporte el color de acento. Por poner algunos ejemplos, en Ubuntu por defecto es el naranja, y en Manjaro es verde.

Novedades más destacadas de GNOME 47

GNOME 47 tiene el nombre en clave de Denver. Ha estado en desarrollo durante los seis meses que han pasado tras la v46, y será la que usen los Ubuntu y Fedora que llegarán ya en octubre. En su lista de novedades más destacadas encontramos:

Soporte para colores de acento. Esto permite que si se cambia el color de acento desde los ajustes, el resto de GNOME lo obtenga también de ahí.

Mejoras en pantallas pequeñas. GNOME 47 mejora la experiencia del usuario en pantallas con resoluciones más bajas optimizando la forma en que se muestran los iconos y los elementos de la interfaz.

Codificación de hardware para screencast: GNOME 47 introduce soporte para codificación por hardware en GPUs Intel y AMD al grabar la pantalla. Esto reduce significativamente la tensión en el sistema durante la grabación de pantalla. Como resultado, experimentará un rendimiento más fluido con menos impacto en los recursos del sistema, haciendo más fácil capturar screencasts de alta calidad sin comprometer la respuesta de su escritorio o de otras aplicaciones en ejecución.

Mejoras de rendimiento y fluidez. Este lanzamiento trae mejoras en el renderizado de GTK, especialmente en equipos con hardware más antiguo y dispositivos móviles.

Sesiones de escritorio remoto persistentes. En esta edición, este tipo de sesiones permite que si te desconectas de una sesión remota, continuará más adelante.

Nuevas ventanas de diálogos. Estarán disponibles tanto en ventanas de diálogos del sistema como en las de aplicaciones. Son más fáciles de usar, más claras y quedan mejor en todo tipo de pantallas.

Otras novedades

Nuevo diálogo de abrir y guardar, una mejora sustancial con respecto a versiones anteriores y basadas en la aplicación Archivos en vez de en código separado. Además de ser más estéticos y claros, hacen que la aplicación Archivos (alias Nautilus) sea más consistente.

Hablando de la aplicación archivos, ha mejorado mucho en GNOME 47. Por ejemplo, en su navegación y en una mejor información de búsqueda. Por si todo esto fuera poco, la aplicación tiene ahora una interfaz más moderna. Se verá mejor, pero es probable que dé problemas en algunos entornos, como en máquinas virtuales.

Nuevas opciones en Configuración: Activar ventana al pasar el cursor. Previsualización de fuentes de entrada. Opción de suspender el móvil.

Mejoras en las cuentas en líneas: Los detalles de las cuentas de correo IMAP/SMTP ahora se completan automáticamente en función de la dirección utilizada. Las cuentas Kerberos consumen menos energía de forma continua. Se ha añadido la integración de correo electrónico, calendario y contactos a las cuentas de Microsoft 365.. Al configurar cuentas WebDAV, ahora se descubren automáticamente los servicios disponibles, para ofrecer una experiencia de configuración más ágil.



Más mejoras en aplicaciones de GNOME 47

GNOME es un entorno gráfico, pero también sus aplicaciones. En la 47ª entrega, GNOME Web (alias Epiphany) puede rellenar formularios automáticamente, se han rediseñado los favoritos y hay nuevos informes de privacidad.

La aplicación de calendario ha corregido casi 50 bugs y se ha visto pulida. Tiene un nuevo diseño en el que destaca:

Se ha mejorado la gestión de los eventos de sólo lectura, que ahora se indican mediante un icono de candado.

Un diseño más atractivo y fácil de usar, con secciones más claras y un espaciado coherente.

Los enlaces a las reuniones en vídeo ahora sólo se muestran una vez.

Los marcadores de posición indican cuándo falta información.

Otros cambios

El analizador del uso del disco tiene una interfaz renovada para GNOME 47. El aspecto actualizado incluye una lista de archivos modernizada, iconos actualizados y una barra de localización con un nuevo aspecto.

Los cursores de espera se han refrescado para ajustarse al nuevo widget de spinner de la plataforma.

Mapas utiliza ahora mosaicos vectoriales por defecto.

Se han actualizado las recomendaciones de aplicaciones en Software, facilitando la búsqueda de las últimas y mejores aplicaciones para instalar.

Mapas también incluye rutas de transporte público en determinadas ubicaciones. En lugar de depender de servicios comerciales, Mapas aprovecha un servicio de rutas de transporte gestionado por la comunidad.

El proyecto ha aprovechado la ocasión para dar la bienvenida a varias aplicaciones que entrarán a formar parte del círculo de GNOME: Binary, Biblioteca, Hieroglyphic, Resources, Tuba y Valuta.

GNOME 47 ha sido anunciado oficialmente, pero eso sólo significa que está disponible su código. En los próximos días empezará a aparecer en las diferentes distribuciones Linux. ¿Podrás esperar?