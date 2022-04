A finales del mes pasado, mi compañero Diego explicó, para el que no lo supiera, qué es el escritorio GNOME. Justo un día entes lanzaron GNOME 42, una nueva versión que introdujo novedades muy interesantes, y entre las que yo tengo una favorita: la herramienta de capturas de pantalla. Con ese lanzamiento ya entregado, ya se han puesto manos a la obra y han empezado a desarrollar GNOME 43, del que ya se conocen algunos detalles.

El primero que a mí me llama la atención es que Nautilus será «Adaptativo», lo que yo traduciría mejor como responsivo. Y es que esta novedad del gestor de archivos de GNOME está pensada para que quede mejor en móviles, y a esto se le conoce como diseño responsivo en la web. Puede que no sea exactamente lo mismo, pero no he podido dejar de pensar en ello. Este diseño es un cambio importante, sobre todo para los usuarios de Phosh.

GNOME 43 llegará en septiembre

En GNOME 43 llegará una API para recolorear, lo que está pensado más para desarrolladores que para usuarios. Los desarrolladores que usen esta API podrán cambiar los colores de sus aplicaciones y tener actualizaciones automáticas de colores dependientes. También podrán crear preajustes que se puedan usar, por ejemplo, para recolorear una ventana basada en el esquema de color de la vista.

Volviendo a nosotros, a los usuarios, a lo que nosotros podemos usar o ver, GNOME 43 introducirá la opción de cambiar el color de acento, algo que se podrá hacer en Ubuntu 20.04 aunque esté en GNOME 42. Esto es así porque es algo que depende de libadwaita, y Canonical se ha adelantado.

También introducirán un nuevo visor de imágenes de nombre Loupe, que será responsivo, y anotaciones en la herramienta de capturas de pantalla. Así que esa función estrella que ya está disponible en la v42 será mejor aún en GNOME 43.

Nuevo diseño para el analizador de uso del disco

La herramienta de para analizar el uso del disco está ahora escrita en Vala, y la próxima lo estará en Rust. Quizá no se nota una mejoría a corto plazo, pero preparará las cosas para avanzar en el futuro. Por todo lo demás, y aunque hay más detalles en una nota del proyecto, poco más se sabe. Irán publicando más información en los próximos meses, hasta septiembre, cuando se espera que se lance GNOME 43.