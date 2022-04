No so pocos los que dicen que, si se busca la experiencia GNOME más pura, el sistema operativo que hay que usar es Fedora. Pero la versión que usará la v42 de GNOME, Fedora 36, aún está en fase beta, por lo que el sistema más popular que ya lo está usando es Ubuntu 22.04. Al final, qué distribución usa qué no es lo más importante, o no lo es en un artículo como este que se centra en un lanzamiento, el de GNOME 42.1.

Esta es la primera actualización de punto de GNOME 42, y ha llegado 5 semanas después de la versión original para ir corrigiendo los errores que han ido encontrando durante este tiempo. Como muchos ya sabréis, GNOME no distingue entre escritorio, aplicaciones y demás, y lo engloba todo bajo el nombre del proyecto, por lo que GNOME 42.1 trae novedades al entorno gráfico y al resto del software.

Algunas novedades de GNOME 42.1

Se ha mejorado GNOME Software, que ahora gestiona mejor el repositorio Flathub y las aplicaciones Flatpak en general, se han realizado algunos retoques en la interfaz y se ha corregido un fallo que pasaba en Fedora y que provocaba que se desactivaran algunos repositorios.

Archivos, el Nautilus de toda la vida, soporta ahora HighContrast, puede pre-cargar la información de los archivos externos en la vista de lista y ha mejorado el soporte para el modo oscuro.

La aplicación del centro de control ha corregido fallos sobre las etiquetas de los monitores, ha mejorado la gestión de las conexiones VPN y las cuentas en línea, entre otras correcciones.

Mejorado el Widget del calendario.

La app Conexiones ahora permite redimensionar y maximizar la vista.

Música ha añadido la opción de reproducción aleatoria.

Mejoras en el editor de textos introducido en GNOME 42.

Lista completa de cambios en este enlace.

GNOME 42.1 ya está disponible, y como enlaces de interés tenemos el tarball aquí y el código fuente aquí. Algunas aplicaciones aparecerán pronto en Flathub.