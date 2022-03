Hoy se espera que lancen GNOME 42, el escritorio que usarán Fedora 36 y Ubuntu 22.04. Será una actualización con mejoras interesantes, entre las que yo destacaría la herramienta de capturas de pantalla que permitirá hacer «fotos» y grabaciones del escritorio. Pero no todas las distribuciones Linux se actualizarán nada más lancen la nueva versión, y en la actualidad no hay ninguna versión estable que esté usando ya GNOME 42. Sí están usando la anterior, es decir, la lanzada en septiembre de 2021, que no es otra que GNOME 41.

En las últimas horas hemos tenido dos actualizaciones del escritorio más usado en el mundo Linux: por una parte, ya está disponible GNOME 41.5, la quinta actualización de punto de la última versión del escritorio; por otra, el proyecto ha lanzado GNOME 40.9, lo que es ya la novena actualización de mantenimiento de la versión de GNOME que se lanzó en marzo de 2021, aquella que introdujo novedades tan llamativas como los gestos del panel táctil.

GNOME 41.5 y 40.9 son «bugfix»

GNOME 41.5 ya está disponible. Esta es una versión estable de corrección de errores para GNOME 41. Se recomienda a todos los sistemas operativos que tengan GNOME 41 que se actualicen. […] Está diseñado para ser una aburrida actualización de corrección de errores para GNOME 41, así que debería ser seguro actualizar desde versiones anteriores de v41.

El proyecto etiqueta esta actualización como aburrida, pero tiene sentido: no introduce nuevas funciones, por lo que no hay mucho que destacar, y además es ya la quinta actualización de punto de la v41 de GNOME, por lo que tampoco debería haber sobresaltos. De GNOME 40.9, dicen:

GNOME 40.9 ya está disponible. Esta es una versión estable de corrección de errores para GNOME 40. Se anima a todos los sistemas operativos que tengan GNOME 40 a que se actualicen. […] GNOME 40.9 es la última actualización de corrección de errores para GNOME 40. GNOME 40 ha llegado al final de su vida, y no recibirá más actualizaciones. Es el momento de actualizar a GNOME 41 o GNOME 42 (que se publicará mañana).

Para los que no hayan subido, aunque este es un mensaje que va más destinado a desarrolladores que a usuarios, se recomienda hacerlo ya, ya que GNOME 40.9 está marcado como EOL, es decir, con él se llega al final del ciclo de vida de la serie.