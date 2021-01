GNOME 40 prepara cosas muy interesantes, como gestos del panel táctil

Si dijera que soy un gran fan de GNOME, mentiría. Aunque hay cosas que sí me gustan, su rendimiento en equipos discretos y la falta de opciones tras la instalación de cero me hacen preferir, de lejos, el escritorio KDE. Pero tampoco puedo decir que lo odie, ni mucho menos, y con la llegada de GNOME 40 todo mejorará bastante, gracias a funciones en las que están trabajando y ya podemos ver en el blog del proyecto.

Aunque ya había mirado por encima la nota oficial de las novedades en las que están trabajando, he de reconocer que lo que me ha llamado más la atención ha sido el vídeo que ha publicado Felix Häcker en la red social Twitter. En él nos muestra una opción en la que podremos controlar ciertos elementos con gestos en el panel táctil, algo que me ha recordado a una función similar que ya usaba en macOS (el OS X de entonces) hace unos años.

Playing with GNOME Shell 40 touchpad gestures 🔥

The shell developers are doing a awesome job. It's incredible!

Don't worry, the actual animations aren't that slow, I just move my fingers very slowly on my trackpad. The animations match the actual movement of my fingers. pic.twitter.com/KkLhTpDN0W

