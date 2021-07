Hace ya algunos días que la Shell de GNOME 40 estaba en la rama «proposal» de Impish Indri. Pero si descargábamos la última Daily Build o actualizábamos la versión en desarrollo del sistema operativo de Canonical, aún no veíamos la nueva versión que tanto está gustando a la comunidad. Hoy, quien quiera probar GNOME 40 en Ubuntu 21.10 ya puede hacerlo de manera oficial, o por lo menos todo lo oficial que puede ser algo que aún tardará tres meses en lanzar su versión estable.

Por lo que parece, Canonical pretende mantener su sello. Nada más iniciar el sistema operativo, entraremos a lo que vemos en la captura de cabecera. Sí, ese pequeño icono en la parte inferior está ahí, pero también estaba en Manjaro Unstable. El dock se mantiene a la izquierda, algo que gusta a los más puristas pero no a un servidor que cree que la interfaz queda asimétrica.

GNOME 40 personalizado en Ubuntu 21.10

Por el momento, la decepción más grande al haber probado GNOME 40 en Manjaro es que no todos los gestos están disponibles. Project GNOME creó su nuevo entorno gráfico para que deslizando tres dedos hacia arriba aparecieran las actividades, y deslizando un poco más lo haría el cajón de apps. Por mis pruebas y por algún vídeo que he visto, esto no funciona en Ubuntu: para entrar a las actividades tenemos que presionar la tecla META, y para entrar al cajón de apps debemos hacer clic en el icono con los 9 cuadrados de siempre.

Aunque, para calmar un poco los ánimos, he de comentar que en la información del sistema aparece «X11». ¿Por qué es esto un dato importante? Porque los gestos con los tres dedos sólo funcionan en Wayland y la Daily Live (Session) no permite elegir esa opción. Sin un equipo disponible para instalarlo de manera nativa, de hecho, el instalador a mí me da error, no podemos confirmar si el gesto estará ahí o no (imaginamos que sí).

ACTUALIZADO: tras probar instalando el sistema en un USB con almacenamiento persistente, confirmamos que el gesto sí está.

El resto, dock aparte, sí está ahí. Por ejemplo, hay un apartado separado para las aplicaciones abiertas en donde también está la papelera y en Configuración aparece la información sobre nuestro equipo, pero no es el GNOME 40 tal y como se imaginó. Dentro de tres meses saldremos de toda duda, incluida aquella que asegura que darán el salto directo a GNOME 41.